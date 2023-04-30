15 лучших российских сериалов про спорт — про футбол, теннис, хоккей, регби и авто

В России безоговорочно умеют снимать отличные драмы и комедии, однако также преуспели с кино о спорте. Только за последние годы вышло множество шоу и фильмов про различные виды спорта, однако и до этого их выходило немало.
Сегодня вспоминаем про 15 самых примечательных отечественных сериалов, а выбрать лучшие предстоит именно вам в нашем голосовании.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Дылды» (2019–2022)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10
Рейтинг IMDb — 7/10.
В центре истории оказывается тренер со скверным характером и женоненавистник Михаил Ковалёв (Павел Деревянко). Его увольняют из мужского волейбольного клуба «Динамо» и позволят вернуться только при одном условии — если он выиграет чемпионат со студенческой женской командой. Задача перед Ковалёвым не из лёгких, ведь ему придётся работать с теми, к кому он относится без уважения, чтобы профессионально вернуться в любимый спорт.
Шоу получило тёплый приём, однако профессиональные спортсмены отмечали, что в сериале очень мало от самого волейбола, но наблюдать за происходящим всё равно весело и интересно.
Видео доступно на YouTube-канале More tv. Права на видео принадлежат More tv.
«Вне игры» (2018)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6/10
Рейтинг IMDb — 7,3/10
Рейтинг Okko — 8/10.
Сюжет шоу рассказывает о молодом футболисте Денисе Рыбальченко, который хочет построить профессиональную карьеру в московском «Локомотиве». Большую роль в истории сыграли профессиональный спортсмен и скаут футбольной школы «Локомотив» по имени Фил и его приятель Саша. Ещё в сюжете фигурирует Ольга — мама Дениса.
Каждый из персонажей будет пытаться помочь парню попасть в любимый клуб и построить в нём свою карьеру. Мысль, которую хотели донести авторы шоу, в том, что футбол переплетает судьбы людей разных поколений, даёт шанс на успех, дружбу и любовь.
Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.
«В созвездии Стрельца» (2015)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8/10
Рейтинг IMDb — 8,8/10
Проект посвящён советскому футболисту Эдуарду Стрельцову. Его ещё при жизни называли «советским Пеле». Стрельцов был настоящей легендой футбола и заслуженным мастером спорта СССР, дважды обладавшим призом как лучший футболист года в Советском Союзе.
Шоу рассказывает о жизни спортсмена: о его взлётах, падениях, личной жизни, отношениях с друзьями и о многом другом. Роль Стрельцова исполнил Дмитрий Власкин («Физрук», «Закон каменных джунглей»).
Авторы называют сериал биографическим, поскольку в нём отражены главные события в жизни футболиста. Конечно, в шоу показали и арест Стрельцова по громкому обвинению в изнасиловании. Аудитории шоу в основном понравилось за счёт хорошей игры Дмитрия Власкина, атмосферы и музыкального сопровождения.
Видео доступно на YouTube-канале TheRuskino. Права на видео принадлежат Первому каналу.
«Выстрел» (2015)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2/10
Рейтинг IMDb — 5/10
Сериал «Выстрел» посвящён биатлону. В центре сюжета молодой биатлонист Паша, который мечтает выбраться из глубинки и сыграть важную роль в любимом виде спорта. Совершенствуясь как спортсмен, Паша попадает в состав сборной России на Олимпийские игры.
С «Выстрелом» произошла забавная ситуация: шоу понравилось зрителям, но российские критики и спортивные обозреватели остались от него не в восторге. Больше всего ругали недочёты в сценарии, а вот простым зрителям очень понравились сюжет и актёрский состав. Также шоу хвалили за популяризацию биатлона, драматические моменты и общую атмосферу.
Видео доступно на YouTube-канале Kris 11. Права на видео принадлежат Первому каналу.
«Проспект обороны» (2019)
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,2/10
Рейтинг IMDb — 5/10
Главный герой — боксёр Денис Астахов, который перед важным боем за звание чемпиона Санкт-Петербурга устраивает драку, из-за чего в федерации решают отменить бой. Парню предлагают выход — дать взятку спортивному чиновнику, чтобы тот урегулировал все вопросы и допустил парня до самого важного боя его жизни. Чтобы заработать нужную сумму на взятку, Астахов решается участвовать в коммерческих боях, при этом подвергая свою жизнь опасности и идя на большой риск.
Шоу не стало хитом по разным причинам, начиная от слишком жестоких сцен и заканчивая растянутым сюжетом. Однако похвалы удостоились актёры и атмосфера. Также отмечали, что казавшиеся банальными события в итоге превращались в неплохую драму.
Видео доступно на YouTube-канале «Киноман». Права на видео принадлежат НТВ.
«Мамы чемпионов» (2019)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10
Рейтинг IMDb — 7,6/10
Драматический сериал про бывшую спортсменку Веру. В 17 лет она профессионально занималась плаванием, однако внезапно её жизнь радикально меняется, из-за чего девушка вынуждена покинуть большой спорт и полностью посвятить себя воспитанию единственного сына.
Во взрослой жизни Вера стала успешным тренером, среди учеников которой её сын Кирилл. Вера должна сделать из Кирилла профессионального спортсмена и столкнуться с тяжёлыми испытаниями: коварством её матери и бывшим молодым человеком, который возглавил сборную России по плаванию.
Сериал понравился зрителям и критикам. Среди плюсов отмечали интересный сюжет и хорошую драму, а из недостатков большинство выделили не очень ярких актёров на второстепенных ролях и слабое музыкальное сопровождение.
Видео доступно на YouTube-канале «КиноНовости». Права на видео принадлежат СТС.
«Слава» (2015)
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9/10
Рейтинг IMDb — 4,8/10.
Шоу посвящено истории жизни легендарного хоккеиста, мастера спорта СССР и заслуженного тренера России Вячеслава Фетисова. Шоу охватывает период жизни спортсмена от начала становления мастерства до 1998 года.
Сюжет сериала основан на книге Фетисова, «Овертайм». Шоу можно назвать мини-сериалом — в нём всего четыре эпизода, зато зрители оценили их по достоинству и порадовались, что создатели не стали умышленно растягивать проект. Среди других плюсов: захватывающая атмосфера и актёрский состав.
Видео доступно на YouTube-канале Zritel Video. Права на видео принадлежат «Пиманов и партнёры».
«Чемпионки» (2012)
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,5/10
Рейтинг IMDb — 8,1/10
История посвящена художественным гимнасткам — Юле, Саше и Наташе. Они стремятся к вершинам клуба «Комета». В один день к их коллективу присоединяется Милена. Девушка затмевает своим появлением остальных девушек, и её сразу замечает тренер. Из-за предвзятого отношения тренера Юля начинает думать, как ей убрать конкурентку со своего пути.
Шоу понравилось зрителям: похвалы удостоились лёгкая атмосфера, хорошее раскрытие спортивной темы и актёрский состав, в который, кстати, вошла Ляйсан Утяшева — она сыграла саму себя. Среди недостатков разве что недовольны отсутствием продолжения, но под критику попали излишняя пошлость и некоторые сюжетные фрагменты.
Видео доступно на YouTube-канале Natasha Konoplya. Права на видео принадлежат MTV.
«Чайки» (2022)
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,8/10
Рейтинг IMDb — 4,8/10.
В центре истории тренер со сложным и неуступчивым характером Максим Тополь. Он вынужден возглавить «Чайку» — женскую волейбольную команду из Калининграда. Максиму предстоит наладить отношения со всеми подопечными и не потерять связь с трудной дочерью-подростком.
Шоу высоко оценили благодаря сюжету, драматическому накалу и главным актёрам. Отдельно сериал полюбили за важные темы, раскрываемые по ходу сюжета. Много похвалы забрал Михаил Пореченков — он сыграл Максима Тополя. А съёмки шоу проходили сразу в нескольких местах: в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Калининграде и Москве.
Видео доступно на YouTube-канале «Кино афиша VS». Права на видео принадлежат «России 1».
«Молодёжка» (2013–2019)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10
Рейтинг IMDb — 5,4/10
Рейтинг Okko — 7,3/10.
Сюжет сериала рассказывает о хоккейной команде «Медведи». С первого сезона парни мечтают попасть в МХЛ и покорять новые вершины в любимом виде спорта. С первой же серии их возрастного тренера меняют на молодого и амбициозного Сергея Макеева. Героям предстоит подружиться с Макеевым, решить свои проблемы и не забыть про хоккей.
«Молодёжка» вышла такой интересной в том числе и благодаря актёрам: между их персонажами действительно образовалась «химия», за которой интересно следить на протяжении всех сезонов. Кстати, в 2023 году СТС объявил о продлении сериала. Новый сезон шоу нас ждёт совсем скоро.
Видео доступно на YouTube-канале ZSV 70 RUS. Права на видео принадлежат СТС.
«Мастер» (2021)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,5/10
Рейтинг IMDb — 7/10.
Единственное шоу подборки про автоспорт. Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов уходил из спорта на 12 лет, но теперь решает вернуться. Давно Денис стал чемпионом мира по ралли-рейдам, но был уволен из-за нарушения командной этики. Возвращение в команду для Сазонова становится настоящим испытанием, поскольку после произошедшего к нему стали относиться иначе даже члены «КАМАЗ-мастер».
Не зная, как поступить, Денис устраивается в команду уборщиком и проходит весь путь к гонщику с самого начала. На своём пути герой столкнётся с новыми непростыми испытаниями и проверит себя на прочность.
Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат Art Pictures Vision.
«Большая игра» (2018)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,5/10
Рейтинг IMDb — 7,1/10
Лёгкий комедийный сериал про футбол, который оценят как фанаты спорта, так и обычные зрители. Сюжет рассказывает о том, как в 2017 году после череды неудач сборной России по футболу повар в военной части Дмитрий Попов критикует подготовку отечественных спортсменов.
После этого пользователи сети массово выдвигают его на пост нового тренера — в итоге так и случается. Новоиспечённый тренер должен подготовить команду к чемпионату мира 2018 года.
Шоу пришлось зрителям по душе за свой юмор, посыл, который пытались донести авторы, а также за мощный актёрский состав. Шоу получило один сезон в 16 серий.
Видео доступно на YouTube-канале «Давид Кочаров». Права на видео принадлежат CТС.
«Регби» (2021)
Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2/10
Рейтинг IMDb — 7,1/10.
В центре истории «Регби» оказываются бывший боксёр Максим, который после уличной драки попал в тюрьму, и бывшая гимнастка Настя, ушедшая из любимого спорта из-за тренера. Оба находятся в растерянности, но находят выход в новом виде спорта, регби.
Героям предстоит научиться овладевать своими эмоциями, найти общий язык с новым окружением и стать более человечными к остальным. Перед съёмками шоу главные актёры, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, прошли спортивную подготовку в регби-клубе ЦСКА, а Гаасу пришлось осваивать боевые приёмы.
Шоу получило отличные оценки как от критиков, так и от аудитории. Отмечали интересных персонажей и драматический сюжет, за развитием которого действительно хотелось наблюдать.
Видео доступно на YouTube-канале more.tv. Права на видео принадлежат More.tv.
«Трудные подростки» (с 2019-го)
Рейтинг «Кинопоиска» — 8,1/10
Рейтинг IMDb — 7,1/10.
Шоу рассказывает о непростой судьбе капитана футбольного клуба «Старт» Антона Ковалёва. В нетрезвом состоянии он избивает посетителя кафе, за что получает два года тюремного срока. После того как Ковалёв выходит на свободу, он пытается начать всё заново и вернуться в «Старт», но ему отказывают, поскольку случай двухлетней давности до сих пор не забыли.
В итоге Ковалёв вынужден согласиться на непростую инициативу — он обязан подготовить ребят из центра помощи трудным подросткам к местной Олимпиаде. Соглашаясь на это, Ковалёв даже не подозревает, какие испытания и изменения ждут его.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер». Права на видео принадлежат More.tv.
«Последний аксель» (2021)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10
Рейтинг IMDb — 6/10
Рейтинг Okko — 7,7/10.
Драматический сериал рассказывает о фигуристке Кате, которая покидает свой город, чтобы начать новую жизнь в Москве. При загадочных обстоятельствах умирает её отец-тиран, поэтому у Кати остаётся только младшая сестра, которая оказывается в интернате.
Кате, чтобы обрести второй шанс на нормальную жизнь и вызволить сестру, нужно победить на чемпионате мира по фигурному катанию и заработать призовые. На её пути встанут различные обстоятельства. Одно из них — деспотичный тренер в лице Марины Артаковой.
Шоу очень понравилось зрителям: аудитория отметила хорошую актёрскую игру, захватывающий сюжет и сильную драму главной героини Кати. В качестве хореографа в сериале снялся российский фигурист Алексей Ягудин. Образ Кати воплотила Ангелина Загребина, а её отца сыграл Михаил Трунин.
Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Space Production.
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