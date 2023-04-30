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Лучшие сериалы про спорт в России: «Молодёжка», «Трудные подростки», «Дылды» и другие

15 лучших российских сериалов про спорт — про футбол, теннис, хоккей, регби и авто
Анатолий Лукманов
15 российских сериалов про спорт
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Качество этих шоу не вызывает вопросы — выбирайте своих фаворитов в рейтинге «Чемпионата».

В России безоговорочно умеют снимать отличные драмы и комедии, однако также преуспели с кино о спорте. Только за последние годы вышло множество шоу и фильмов про различные виды спорта, однако и до этого их выходило немало.

Сегодня вспоминаем про 15 самых примечательных отечественных сериалов, а выбрать лучшие предстоит именно вам в нашем голосовании.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Лучшие сериалы про спорт из России
Фото: More tv
1 место

«Дылды» (2019–2022)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10
Рейтинг IMDb — 7/10.

В центре истории оказывается тренер со скверным характером и женоненавистник Михаил Ковалёв (Павел Деревянко). Его увольняют из мужского волейбольного клуба «Динамо» и позволят вернуться только при одном условии — если он выиграет чемпионат со студенческой женской командой. Задача перед Ковалёвым не из лёгких, ведь ему придётся работать с теми, к кому он относится без уважения, чтобы профессионально вернуться в любимый спорт.

Примечательно, что консультантом и тренером актёров сериала была заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года Елена Зарубина.

Шоу получило тёплый приём, однако профессиональные спортсмены отмечали, что в сериале очень мало от самого волейбола, но наблюдать за происходящим всё равно весело и интересно.

Видео доступно на YouTube-канале More tv. Права на видео принадлежат More tv.

Фото: Start
2 место

«Вне игры» (2018)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6/10
Рейтинг IMDb — 7,3/10
Рейтинг Okko — 8/10.

Сюжет шоу рассказывает о молодом футболисте Денисе Рыбальченко, который хочет построить профессиональную карьеру в московском «Локомотиве». Большую роль в истории сыграли профессиональный спортсмен и скаут футбольной школы «Локомотив» по имени Фил и его приятель Саша. Ещё в сюжете фигурирует Ольга — мама Дениса.

Каждый из персонажей будет пытаться помочь парню попасть в любимый клуб и построить в нём свою карьеру. Мысль, которую хотели донести авторы шоу, в том, что футбол переплетает судьбы людей разных поколений, даёт шанс на успех, дружбу и любовь.

ФК «Локомотив» официально поддержал сериал, а игроки клуба появлялись в нём. Также премьера была приурочена к проведению в России чемпионата мира по футболу и состоялась 25 апреля 2018 года.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Фото: Первый канал
3 место

«В созвездии Стрельца» (2015)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8/10
Рейтинг IMDb — 8,8/10

Проект посвящён советскому футболисту Эдуарду Стрельцову. Его ещё при жизни называли «советским Пеле». Стрельцов был настоящей легендой футбола и заслуженным мастером спорта СССР, дважды обладавшим призом как лучший футболист года в Советском Союзе.

Шоу рассказывает о жизни спортсмена: о его взлётах, падениях, личной жизни, отношениях с друзьями и о многом другом. Роль Стрельцова исполнил Дмитрий Власкин («Физрук», «Закон каменных джунглей»).

Авторы называют сериал биографическим, поскольку в нём отражены главные события в жизни футболиста. Конечно, в шоу показали и арест Стрельцова по громкому обвинению в изнасиловании. Аудитории шоу в основном понравилось за счёт хорошей игры Дмитрия Власкина, атмосферы и музыкального сопровождения.

Видео доступно на YouTube-канале TheRuskino. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фото: Первый канал
4 место

«Выстрел» (2015)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2/10
Рейтинг IMDb — 5/10

Сериал «Выстрел» посвящён биатлону. В центре сюжета молодой биатлонист Паша, который мечтает выбраться из глубинки и сыграть важную роль в любимом виде спорта. Совершенствуясь как спортсмен, Паша попадает в состав сборной России на Олимпийские игры.

С «Выстрелом» произошла забавная ситуация: шоу понравилось зрителям, но российские критики и спортивные обозреватели остались от него не в восторге. Больше всего ругали недочёты в сценарии, а вот простым зрителям очень понравились сюжет и актёрский состав. Также шоу хвалили за популяризацию биатлона, драматические моменты и общую атмосферу.

Видео доступно на YouTube-канале Kris 11. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фото: НТВ
5 место

«Проспект обороны» (2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,2/10
Рейтинг IMDb — 5/10

Главный герой — боксёр Денис Астахов, который перед важным боем за звание чемпиона Санкт-Петербурга устраивает драку, из-за чего в федерации решают отменить бой. Парню предлагают выход — дать взятку спортивному чиновнику, чтобы тот урегулировал все вопросы и допустил парня до самого важного боя его жизни. Чтобы заработать нужную сумму на взятку, Астахов решается участвовать в коммерческих боях, при этом подвергая свою жизнь опасности и идя на большой риск.

Шоу не стало хитом по разным причинам, начиная от слишком жестоких сцен и заканчивая растянутым сюжетом. Однако похвалы удостоились актёры и атмосфера. Также отмечали, что казавшиеся банальными события в итоге превращались в неплохую драму.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноман». Права на видео принадлежат НТВ.

Фото: СТС
6 место

«Мамы чемпионов» (2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10
Рейтинг IMDb — 7,6/10

Драматический сериал про бывшую спортсменку Веру. В 17 лет она профессионально занималась плаванием, однако внезапно её жизнь радикально меняется, из-за чего девушка вынуждена покинуть большой спорт и полностью посвятить себя воспитанию единственного сына.

Во взрослой жизни Вера стала успешным тренером, среди учеников которой её сын Кирилл. Вера должна сделать из Кирилла профессионального спортсмена и столкнуться с тяжёлыми испытаниями: коварством её матери и бывшим молодым человеком, который возглавил сборную России по плаванию.

Сериал понравился зрителям и критикам. Среди плюсов отмечали интересный сюжет и хорошую драму, а из недостатков большинство выделили не очень ярких актёров на второстепенных ролях и слабое музыкальное сопровождение.

Видео доступно на YouTube-канале «КиноНовости». Права на видео принадлежат СТС.

Фото: Пиманов и партнеры
7 место

«Слава» (2015)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9/10
Рейтинг IMDb — 4,8/10.

Шоу посвящено истории жизни легендарного хоккеиста, мастера спорта СССР и заслуженного тренера России Вячеслава Фетисова. Шоу охватывает период жизни спортсмена от начала становления мастерства до 1998 года.

Примечательно, что о сериале высказался и сам Вячеслав Фетисов — ему проект понравился. А больше всего бывший хоккеист оценил то, с какой точностью создатели шоу показали его жизнь.

Сюжет сериала основан на книге Фетисова, «Овертайм». Шоу можно назвать мини-сериалом — в нём всего четыре эпизода, зато зрители оценили их по достоинству и порадовались, что создатели не стали умышленно растягивать проект. Среди других плюсов: захватывающая атмосфера и актёрский состав.

Видео доступно на YouTube-канале Zritel Video. Права на видео принадлежат «Пиманов и партнёры».

Фото: MTV
8 место

«Чемпионки» (2012)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,5/10
Рейтинг IMDb — 8,1/10

История посвящена художественным гимнасткам — Юле, Саше и Наташе. Они стремятся к вершинам клуба «Комета». В один день к их коллективу присоединяется Милена. Девушка затмевает своим появлением остальных девушек, и её сразу замечает тренер. Из-за предвзятого отношения тренера Юля начинает думать, как ей убрать конкурентку со своего пути.

Шоу понравилось зрителям: похвалы удостоились лёгкая атмосфера, хорошее раскрытие спортивной темы и актёрский состав, в который, кстати, вошла Ляйсан Утяшева — она сыграла саму себя. Среди недостатков разве что недовольны отсутствием продолжения, но под критику попали излишняя пошлость и некоторые сюжетные фрагменты.

Видео доступно на YouTube-канале Natasha Konoplya. Права на видео принадлежат MTV.

Фото: Россия-1
9 место

«Чайки» (2022)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,8/10
Рейтинг IMDb — 4,8/10.

В центре истории тренер со сложным и неуступчивым характером Максим Тополь. Он вынужден возглавить «Чайку» — женскую волейбольную команду из Калининграда. Максиму предстоит наладить отношения со всеми подопечными и не потерять связь с трудной дочерью-подростком.

Шоу высоко оценили благодаря сюжету, драматическому накалу и главным актёрам. Отдельно сериал полюбили за важные темы, раскрываемые по ходу сюжета. Много похвалы забрал Михаил Пореченков — он сыграл Максима Тополя. А съёмки шоу проходили сразу в нескольких местах: в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Калининграде и Москве.

Видео доступно на YouTube-канале «Кино афиша VS». Права на видео принадлежат «России 1».

Фото: СТС
10 место

«Молодёжка» (2013–2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10
Рейтинг IMDb — 5,4/10
Рейтинг Okko — 7,3/10.

Сюжет сериала рассказывает о хоккейной команде «Медведи». С первого сезона парни мечтают попасть в МХЛ и покорять новые вершины в любимом виде спорта. С первой же серии их возрастного тренера меняют на молодого и амбициозного Сергея Макеева. Героям предстоит подружиться с Макеевым, решить свои проблемы и не забыть про хоккей.

«Молодёжка» вышла такой интересной в том числе и благодаря актёрам: между их персонажами действительно образовалась «химия», за которой интересно следить на протяжении всех сезонов. Кстати, в 2023 году СТС объявил о продлении сериала. Новый сезон шоу нас ждёт совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале ZSV 70 RUS. Права на видео принадлежат СТС.

Фото: Art Pictures Vision
11 место

«Мастер» (2021)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,5/10
Рейтинг IMDb — 7/10.

Единственное шоу подборки про автоспорт. Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов уходил из спорта на 12 лет, но теперь решает вернуться. Давно Денис стал чемпионом мира по ралли-рейдам, но был уволен из-за нарушения командной этики. Возвращение в команду для Сазонова становится настоящим испытанием, поскольку после произошедшего к нему стали относиться иначе даже члены «КАМАЗ-мастер».

Не зная, как поступить, Денис устраивается в команду уборщиком и проходит весь путь к гонщику с самого начала. На своём пути герой столкнётся с новыми непростыми испытаниями и проверит себя на прочность.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат Art Pictures Vision.

Фото: СТС
12 место

«Большая игра» (2018)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,5/10
Рейтинг IMDb — 7,1/10

Лёгкий комедийный сериал про футбол, который оценят как фанаты спорта, так и обычные зрители. Сюжет рассказывает о том, как в 2017 году после череды неудач сборной России по футболу повар в военной части Дмитрий Попов критикует подготовку отечественных спортсменов.

После этого пользователи сети массово выдвигают его на пост нового тренера — в итоге так и случается. Новоиспечённый тренер должен подготовить команду к чемпионату мира 2018 года.

Шоу пришлось зрителям по душе за свой юмор, посыл, который пытались донести авторы, а также за мощный актёрский состав. Шоу получило один сезон в 16 серий.

Видео доступно на YouTube-канале «Давид Кочаров». Права на видео принадлежат CТС.

Фото: More tv
13 место

«Регби» (2021)

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2/10
Рейтинг IMDb — 7,1/10.

В центре истории «Регби» оказываются бывший боксёр Максим, который после уличной драки попал в тюрьму, и бывшая гимнастка Настя, ушедшая из любимого спорта из-за тренера. Оба находятся в растерянности, но находят выход в новом виде спорта, регби.

Героям предстоит научиться овладевать своими эмоциями, найти общий язык с новым окружением и стать более человечными к остальным. Перед съёмками шоу главные актёры, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, прошли спортивную подготовку в регби-клубе ЦСКА, а Гаасу пришлось осваивать боевые приёмы.

Шоу получило отличные оценки как от критиков, так и от аудитории. Отмечали интересных персонажей и драматический сюжет, за развитием которого действительно хотелось наблюдать.

Видео доступно на YouTube-канале more.tv. Права на видео принадлежат More.tv.

Фото: More tv
14 место

«Трудные подростки» (с 2019-го)

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,1/10
Рейтинг IMDb — 7,1/10.

Шоу рассказывает о непростой судьбе капитана футбольного клуба «Старт» Антона Ковалёва. В нетрезвом состоянии он избивает посетителя кафе, за что получает два года тюремного срока. После того как Ковалёв выходит на свободу, он пытается начать всё заново и вернуться в «Старт», но ему отказывают, поскольку случай двухлетней давности до сих пор не забыли.

В итоге Ковалёв вынужден согласиться на непростую инициативу — он обязан подготовить ребят из центра помощи трудным подросткам к местной Олимпиаде. Соглашаясь на это, Ковалёв даже не подозревает, какие испытания и изменения ждут его.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер». Права на видео принадлежат More.tv.

Фото: SPACE Production
15 место

«Последний аксель» (2021)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10
Рейтинг IMDb — 6/10
Рейтинг Okko — 7,7/10.

Драматический сериал рассказывает о фигуристке Кате, которая покидает свой город, чтобы начать новую жизнь в Москве. При загадочных обстоятельствах умирает её отец-тиран, поэтому у Кати остаётся только младшая сестра, которая оказывается в интернате.

Кате, чтобы обрести второй шанс на нормальную жизнь и вызволить сестру, нужно победить на чемпионате мира по фигурному катанию и заработать призовые. На её пути встанут различные обстоятельства. Одно из них — деспотичный тренер в лице Марины Артаковой.

Шоу очень понравилось зрителям: аудитория отметила хорошую актёрскую игру, захватывающий сюжет и сильную драму главной героини Кати. В качестве хореографа в сериале снялся российский фигурист Алексей Ягудин. Образ Кати воплотила Ангелина Загребина, а её отца сыграл Михаил Трунин.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Space Production.

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