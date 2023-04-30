15 лучших российских сериалов про спорт — про футбол, теннис, хоккей, регби и авто

Качество этих шоу не вызывает вопросы — выбирайте своих фаворитов в рейтинге «Чемпионата».

В России безоговорочно умеют снимать отличные драмы и комедии, однако также преуспели с кино о спорте. Только за последние годы вышло множество шоу и фильмов про различные виды спорта, однако и до этого их выходило немало.

Сегодня вспоминаем про 15 самых примечательных отечественных сериалов, а выбрать лучшие предстоит именно вам в нашем голосовании.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.