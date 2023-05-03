EA представила F1 23 — новую часть симулятора Формулы-1

Electronic Arts и Codemasters анонсировали F1 23 — новый симулятор Формулы-1. Гонка поступит в продажу уже 16 июня на ПК и консолях. Судя по страницы игры в Steam, в рейсинге не будет русского языка.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts
Помимо выпуска анонсирующего трейлера разработчики поделились первыми деталями F1 23. Так, в новой версии гоночного симулятора будет более реалистичная модель поведения болида, учитывающая все тонкости аэродинамики и сцепления шин с трассой. Пользователи смогут играть друг с другом кроссплатформенно — то есть, с разных устройств.
Геймеров также ждут новые трассы из Лас-Вегаса и Катара, улучшенная система прогресса в карьере и отдельный сюжетный режим «Формула победы 2». Кроме того, в гонке появится режим сокращённых гонок «Дистанция гонки 35%».
Скриншоты
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
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