EA представила F1 23 — новую часть симулятора Формулы-1

Electronic Arts и Codemasters анонсировали F1 23 — новый симулятор Формулы-1. Гонка поступит в продажу уже 16 июня на ПК и консолях. Судя по страницы игры в Steam, в рейсинге не будет русского языка.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts

Помимо выпуска анонсирующего трейлера разработчики поделились первыми деталями F1 23. Так, в новой версии гоночного симулятора будет более реалистичная модель поведения болида, учитывающая все тонкости аэродинамики и сцепления шин с трассой. Пользователи смогут играть друг с другом кроссплатформенно — то есть, с разных устройств.

Геймеров также ждут новые трассы из Лас-Вегаса и Катара, улучшенная система прогресса в карьере и отдельный сюжетный режим «Формула победы 2». Кроме того, в гонке появится режим сокращённых гонок «Дистанция гонки 35%».

Скриншоты

Фото: Electronic Arts

Фото: Electronic Arts

Фото: Electronic Arts

Фото: Electronic Arts

Фото: Electronic Arts