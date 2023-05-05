«Аватар 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в России за апрель

Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из десяти фильмов, которые пользовались популярностью у пиратов в России в апреле этого года. Лидером топа неожиданно стала вторая часть «Аватара», вышедшая в конце 2022-го.

На второй позиции закрепился фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания», лидировавший в прошлом месяце, а третью строчку заняла комедия «Убийство в Париже». Также в список попали ленты «Шазам! Ярость богов», «Без ответа», «Поехавшая» и другие картины.

Самые популярные фильмы у пиратов в России в апреле