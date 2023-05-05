«Аватар 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в России за апрель
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Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из десяти фильмов, которые пользовались популярностью у пиратов в России в апреле этого года. Лидером топа неожиданно стала вторая часть «Аватара», вышедшая в конце 2022-го.
На второй позиции закрепился фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания», лидировавший в прошлом месяце, а третью строчку заняла комедия «Убийство в Париже». Также в список попали ленты «Шазам! Ярость богов», «Без ответа», «Поехавшая» и другие картины.
Самые популярные фильмы у пиратов в России в апреле
- «Аватар: Путь воды»
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
- «Убийство в Париже»
- «Тетрис»
- «Без ответа»
- «Шазам! Ярость богов»
- «Бюро магических услуг»
- «Внутри»
- «Поехавшая»
- «Бешенство»
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