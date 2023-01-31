Кто-то делает это в убыток, лишь бы не потерять зрителей.

Как кинотеатры в России показывают «запрещённые» фильмы из Голливуда — «Аватар 2» и другие

С весны 2022 года в России официально перестали показывать большинство голливудских блокбастеров. Голливудские гиганты поспешно покинули регион, не желая даже лицензировать свои крупные новинки местным дистрибьюторам.

Однако кинотеатрам для выживания требовались свежие новинки — на одних старых показах и российских новинках минимальную кассу для поддержания площадок не удержишь. Первое время киносети надеялись на скорое возвращение мэйджоров, но вскоре стало очевидно — это надолго.

Примерно в июне кинотеатры уже массово начали показывать западные новинки — те, что прямо сейчас параллельно идут по всему миру. Самым громким релизом первой волны стал «Топ Ган: Мэверик».

После него российские кинотеатры активно показывали практический каждый крупный релиз, включая фильмы «Тор: Любовь и гром», «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», «Чёрный Адам» и другие. Крутили даже цифровые премьеры, такие как «Достать ножи 2: Стеклянная луковица».

Страница «Стеклянной луковицы» в одном из кинотеатров Фото: Кинокомплекс «Луч»

Мы пообщались с представителями некоторых кинотеатров (крупных и небольших) на анонимной основе, чтобы хотя бы немного понять принцип демонстрации фильмов в России.

Как кинотеатры получают новые фильмы?

Тут каждый выкручивается как может. Единой системы нет. Кто-то договаривается на «чёрном рынке» с сетями из СНГ (чаще всего через Казахстан), кто-то имеет прямые контакты с кинотеатрами из СНГ, кто-то вообще показывает экранки. Есть и вариант, когда договариваются с сетями в России, кто уже смог получить копию.

Полгода назад был настоящий Дикий Запад — каждый кинотеатр буквально был охотником за «фильмами», находясь в поисках любой возможности получить фильм.

Суммы за каждый фильм разные, но подавляющее большинство начинается с шестизначных цифр за одну копию. Чем громче премьера, тем дороже. За «Аватара: Путь воды» просили огромные деньги, но некоторые покупали копии даже в убыток. Цель была хотя бы сохранить поток зрителей.

Страница «Аватара: Путь воды» на «Киноафише» Фото: «Киноафиша»

Даже сейчас у кинотеатров разные пути добычи копий, но рассказывать о деталях никто не хочет, поскольку боятся потерять существующие лазейки.

Сложности у кинотеатров возникают ещё и потому, что раньше они лишь платили процент с полученных доходов: примерно половину заработка с сеансов они отдавали кинокомпаниям. Теперь же голливудские фильмы приходится покупать за свои деньги и пытаться отбить затраты на них.

Как происходят показы новых фильмов, ведь они запрещены

Формально кинотеатры не могут показывать фильмы без прокатного удостоверения. А у «Топ Гана: Мэверик», «Аватара: Путь воды» и других новинок его нет. Однако государственные службы в нынешней ситуации закрывают на подобное глаза.

Кинотеатры могут получить предупреждения с потенциально большим штрафом или даже угрозой закрытия, но дальше подобных писем, насколько известно, ничего и не шло. Сейчас к таким письмам, если они вообще приходят, относятся спокойно.

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

Один источник отмечает, что «сверху» существует негласный указ вообще не трогать кинотеатры за такие показы. При этом подавляющее большинство киносетей всё равно стараются перестраховаться: крупные премьеры называют «предсеансовым обслуживанием», изменяют название или, самое популярное сейчас, формально отдают кинозал в аренду какой-нибудь компании, которая показывает в зале всё, что хочет.

При этом публично власти не поддерживают «принудительное лицензирование» западных фильмов и не хотят делать легальными показы чужой интеллектуальной собственности. Права владельцев брендов защищены законами России и противоречат международным правовым нормам.

Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является РФ, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав.

«Человек-муравей и оса: Квантомания» Фото: Disney

Самая большая боязнь кинотеатров — потенциальные разбирательства с правообладателями, если они когда-нибудь вернутся в Россию. Ранее также отмечалось, что за все показы голливудских новинок киносети готовы отдавать прибыль мэйджорам — если они этого захотят. Ходили даже новости про открытие эскроу-счёта, куда долю голливудских студий отправляют.

При этом даже спустя почти годы изоляции не все кинотеатры пошли на риски показывать фильмы без прав на это. Среди крупных игроков, например, это киносеть «Кино», куда входят «Формула кино» и «Синема парк» — там до сих пор не показывают фильмы «по параллельному импорту».

Сколько кинотеатры зарабатывают с показов голливудских фильмов

На самом деле, не очень много. Некоторые фильмы вообще показывают в убыток, какие-то дают заработать хоть какие-то деньги. В целом даже при самом масштабном показе в среднем кинотеатрам удаётся уйти в ноль — наскрести денег для сохранения площадки.

Тут ещё важно понимать, что не получается купить одну копию фильма и показывать её даже в разных залах одного кинотеатра. Для каждого зала требуется своя копия, поэтому даже в одну точку для крупных премьер требуется покупать по две-четыре копии (суммы за копию начинаются от 100 тыс. рублей).

«Топ Ган: Мэверик» Фото: Paramount

Основной заработок приходится на официальные показы, а сейчас это в большинстве своём российские фильмы. Вот «Чебурашка» для кинотеатров стал настоящей жемчужиной, он уже стал самой кассовой премьерой в истории российского проката. Однако это лишь единичный всплеск. Для полноценного существования кинотеатрам требуются подобные «Чебурашки» хотя бы раз в месяц.

Если говорить о цифрах, то «Аватар: Путь воды» за первые десять дней масштабного проката в России (с 12 по 22 января) заработал около 442 млн рублей. Такими данными делится «Бюллетень кинопрокатчика». Методика простая — сложить «заработки» всех фильмов-прокладок из «Предсеансового обслуживания».

Для большого блокбастера сборы в 442 млн рублей за полторы недели — очень скромные. К примеру, за первые три дня проката «Человек-паук: Нет пути домой» в России заработал 901 млн рублей, а общая касса составила 2,987 млрд рублей. У «Мстителей: Финал» похожие результаты: 849 млн рублей за первые три дня и 2,577 млрд рублей по итогам.

«Человек-паук: Нет пути домой» Фото: Sony

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Нынешний кинотеатральный бизнес находится в глубоком кризисе и ежемесячно лишь в шаге от закрытия. Показ голливудских фильмов, как оказалось, позволяет сохранить зрительский поток и даёт небольшую возможность удержаться на плаву, но не значительно заработать. В долгосрочной перспективе подобное вряд ли спасёт кинобизнес в России.

При этом никто не может даже заниматься хоть каким-то планированием. Но уже видно, что кинотеатры работают вместе и даже договариваются с участниками рынка. К примеру, из-за «Чебурашки» масштабные показы «Аватара 2» в России отложили на полторы недели — кинотеатры согласились начать масштабный показ фильма Джеймса Кэмерона в один день, 12 января.

Скорее всего, подобных инициатив постепенно станет больше, а кинотеатры сами займутся «теневой» рекламой импортных премьер. В случае «Аватара 2» почти все знали, что общий показ начнётся в определённый день по всей стране.