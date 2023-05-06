Вышел новый тизер «Флэша» — с двумя Бэтменами

Warner Bros. поделилась новым тизером фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. В ролике показали несколько новых кадров — упор сделан на прошлом Барри Аллена и на двух Бэтменах в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона.

Новый тизер фильма «Флэш»

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Vietnam. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Нового «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли уже показали на фестивале CinemaCon 2023. Первые зрители в полном восторге от сюжета, эпичного экшена и игры актёров. Режиссёр ленты Андрес Мускетти на мероприятии порассуждал о возможном сиквеле. Судя по заявлениям, постановщик очень хочет продолжить эту историю.

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Премьера «Флэша» в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России.