Режиссёр «Флэша» с Эзрой Миллером готов заняться продолжением

Нового «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли уже показали на фестивале CinemaCon 2023. Первые зрители в полном восторге от сюжета, эпичного экшена и игры актёров. Режиссёр ленты Андрес Мускетти на мероприятии порассуждал о возможном сиквеле. Судя по заявлениям, постановщик очень хочет продолжить эту историю.
Конечно, есть волнение по поводу продолжения истории, особенно если этот фильм будет успешным. Разумеется, в DC уже зарождается и создаётся новая архитектура киновселенной. Вопрос в том, сможет ли она впитать в себя эту историю.
По словам Андреса, вероятность выхода сиквела есть, потому что «Флэш» имеет концепцию мультивселенной. А она позволяет существовать и взаимодействовать всем возможным мирам киновселенной DC. Если новые главы DC Films Джеймс Ганн и Питер Сафран увидят в новом фильме потенциал, то есть вероятность, что сиквелу всё же дадут зелёный свет.
Помимо Эзры Миллера, в фильме одну из центральных ролей играет Майкл Китон, который снова воплотил самобытного Бэтмена из дилогии Тима Бёртона.
Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России.
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