Педро Паскаль, Дженна Ортега, The Last of Us и «Крик 6»: победители MTV Movie & TV Awards

Прошедшей ночью состоялась церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Лидерами по количеству полученных наград стали сериалы The Last of Us и «Очень странные дела».

Награду за лучшую актёрскую игру в сериале получила Дженна Ортега за роль Уэнсдей Аддамс в сериале «Уэнсдей», а лучшим героем стал Джоэл в исполнении Педро Паскаля из шоу The Last of Us.

Приз за лучший дуэт получили Паскаль и Рамзи из The Last of Us, а прорывом года посчитали актёра Джозефа Куинна, сыгравшего Эдди в «Очень странных делах».

Лауреаты MTV Movie & TV Awards