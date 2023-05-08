Педро Паскаль, Дженна Ортега, The Last of Us и «Крик 6»: победители MTV Movie & TV Awards
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Прошедшей ночью состоялась церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Лидерами по количеству полученных наград стали сериалы The Last of Us и «Очень странные дела».
Награду за лучшую актёрскую игру в сериале получила Дженна Ортега за роль Уэнсдей Аддамс в сериале «Уэнсдей», а лучшим героем стал Джоэл в исполнении Педро Паскаля из шоу The Last of Us.
Приз за лучший дуэт получили Паскаль и Рамзи из The Last of Us, а прорывом года посчитали актёра Джозефа Куинна, сыгравшего Эдди в «Очень странных делах».
Лауреаты MTV Movie & TV Awards
- Лучший фильм – «Крик 6»
- Лучший сериал – The Last of Us
- Лучшая актёрская игра в фильме – Том Круз («Топ Ган: Мэверик»)
- Лучшая актёрская игра в сериале – Дженна Ортега («Уэнсдей»)
- Лучший герой – Педро Паскаль («Одни из нас»)
- Лучший злодей – Элизабет Олсен («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»)
- Лучший поцелуй — «Внешние отмели»
- Лучшее комедийное выступление – Адам Сэндлер («Убийство в Париже»)
- Прорыв года – Джозеф Куинн («Очень странные дела»)
- Лучший бой — «Крик 6»
- Лучший дуэт – Белла Рамзи и Педро Паскаль (The Last of Us)
- Лучший актёрский состав – «Очень странные дела»
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