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Педро Паскаль, Дженна Ортега, The Last of Us и «Крик 6»: победители MTV Movie & TV Awards

Педро Паскаль, Дженна Ортега, The Last of Us и «Крик 6»: победители MTV Movie & TV Awards
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Прошедшей ночью состоялась церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Лидерами по количеству полученных наград стали сериалы The Last of Us и «Очень странные дела».

Награду за лучшую актёрскую игру в сериале получила Дженна Ортега за роль Уэнсдей Аддамс в сериале «Уэнсдей», а лучшим героем стал Джоэл в исполнении Педро Паскаля из шоу The Last of Us.

Приз за лучший дуэт получили Паскаль и Рамзи из The Last of Us, а прорывом года посчитали актёра Джозефа Куинна, сыгравшего Эдди в «Очень странных делах».

Лауреаты MTV Movie & TV Awards

  • Лучший фильм – «Крик 6»
  • Лучший сериал – The Last of Us
  • Лучшая актёрская игра в фильме – Том Круз («Топ Ган: Мэверик»)
  • Лучшая актёрская игра в сериале – Дженна Ортега («Уэнсдей»)
  • Лучший герой – Педро Паскаль («Одни из нас»)
  • Лучший злодей – Элизабет Олсен («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»)
  • Лучший поцелуй — «Внешние отмели»
  • Лучшее комедийное выступление – Адам Сэндлер («Убийство в Париже»)
  • Прорыв года – Джозеф Куинн («Очень странные дела»)
  • Лучший бой — «Крик 6»
  • Лучший дуэт – Белла Рамзи и Педро Паскаль (The Last of Us)
  • Лучший актёрский состав – «Очень странные дела»
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