Сцена после титров в фильме «Стражи Галактики 3» — что там происходит

5 мая состоялась международная премьера фильма «Стражи Галактики 3». В России его официально не показывают, но первые пиратские показы начнутся 11 мая. Однако желающим узнать всё заранее можно сделать это уже сейчас. Наш обзор и пересказ сюжета появятся в течение дня, а сейчас ознакомимся со сценами после титров.

Есть ли сцены после титров в «Стражах Галактики 3»

В «Стражах Галактики 3» есть две сцены после титров: одна после кинематографических титров и вторая – после основных титров.

Стражи Фото: Disney

Первая сцена

Показывают новый состав «Стражей Галактики» уже во главе с Ракетой и Грутом. Туда также вошли: Краглин, собака Космо, Адам Уорлок и Файла-Велл. Герои стоят у деревушки в пустыне, ожидая толпу противников. Ракета включает песню Come and Get Your Love из начала первого фильма, под которую танцевал Питер Квилл.

Вторая сцена

Питер Квилл отправляется домой на Землю, чтобы провести время со своим дедушкой. За завтраком они просто о чём-то разговаривают, а потом дед читает статью в газете про историю похищения Кевина Бейкона инопланетянами. Это отсылка на новогодний эпизод «Стражей Галактики», где Мантис и Дракс похитили актёра.

Затем появляется надпись «Звёздный Лорд вернётся», означающая, что это не последний раз, когда мы видим персонажа. Оно и неудивительно: исполняющий его роль Крис Пратт недавно публично подтвердил, что не против вернуться, если история для его персонажа будет соответствовать видению Джеймса Ганна.

Питер Фото: Disney

А вот Гамору и Дракса мы вряд ли увидим: актёры Зои Салдана и Дейв Батиста подтвердили, что «Стражи Галактики 3» — последний раз, когда они сыграют своих героев.