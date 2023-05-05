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Есть ли в «Стражах Галактики 3» сцена после титров — что происходит после финала нового фильма «Марвел»

Сцена после титров в фильме «Стражи Галактики 3» — что там происходит
Михаил Шевкун
Сцена после титров «Стражей Галактики 3»
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Отвечаем, стоит ли сидеть после финала самой картины в ожидании намёка на будущее.

5 мая состоялась международная премьера фильма «Стражи Галактики 3». В России его официально не показывают, но первые пиратские показы начнутся 11 мая. Однако желающим узнать всё заранее можно сделать это уже сейчас. Наш обзор и пересказ сюжета появятся в течение дня, а сейчас ознакомимся со сценами после титров.

Есть ли сцены после титров в «Стражах Галактики 3»

В «Стражах Галактики 3» есть две сцены после титров: одна после кинематографических титров и вторая – после основных титров.

Стражи

Стражи

Фото: Disney

Первая сцена

Показывают новый состав «Стражей Галактики» уже во главе с Ракетой и Грутом. Туда также вошли: Краглин, собака Космо, Адам Уорлок и Файла-Велл. Герои стоят у деревушки в пустыне, ожидая толпу противников. Ракета включает песню Come and Get Your Love из начала первого фильма, под которую танцевал Питер Квилл.

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Вторая сцена

Питер Квилл отправляется домой на Землю, чтобы провести время со своим дедушкой. За завтраком они просто о чём-то разговаривают, а потом дед читает статью в газете про историю похищения Кевина Бейкона инопланетянами. Это отсылка на новогодний эпизод «Стражей Галактики», где Мантис и Дракс похитили актёра.

Затем появляется надпись «Звёздный Лорд вернётся», означающая, что это не последний раз, когда мы видим персонажа. Оно и неудивительно: исполняющий его роль Крис Пратт недавно публично подтвердил, что не против вернуться, если история для его персонажа будет соответствовать видению Джеймса Ганна.

Питер

Питер

Фото: Disney

А вот Гамору и Дракса мы вряд ли увидим: актёры Зои Салдана и Дейв Батиста подтвердили, что «Стражи Галактики 3» — последний раз, когда они сыграют своих героев.

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