FIFA 23 добавят в подписки EA Play и Xbox Game Pass уже 16 мая

Electronic Arts объявила, что уже 16 мая FIFA 23 попадёт в подписку EA Play. Вместе с этим футбольный симулятор также окажется в Xbox Game Pass Ultimate. Таким образом, подписчики обоих сервисов смогут сыграть в последнюю на данный момент версию футсима без временных ограничений.

Фото: Electronic Arts

Появление последних версий FIFA в подписках стало традицией для Electronic Arts. Компания ежегодно добавляет футсим в подписочные сервисы в мае — примерно за четыре месяца до релиза следующей игры во франшизе.

При этом FIFA 23 — последняя часть серии, разработанная EA Sports. Уже этой осенью авторы выпустят EA Sports FC 24 — полностью независимый от ФИФА проект. Издательству удалось сохранить большинство футбольных лицензий, а первой информацией о новинке авторы поделятся в июле.