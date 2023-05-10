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«Ольга» и «След» вошли в топ-10 самых популярных сериалов в России в мае

«Ольга» и «След» вошли в топ-10 самых популярных сериалов в России в мае
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Платформа Mediascope презентовала топ-10 самых популярных сериалов прошлой недели, которая завершилась 7 мая. Рейтинг основан на единичных выходах шоу, специалисты проанализировали популярность сериалов среди россиян от 12 до 44 лет.

Лидером стал пятый сезон иронично-комедийного сериала «Ольга», который рассказывает о педикюрше из Чертаново и её семье. В топ также вошли нашумевшее шоу про молодёжь 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», знаменитый криминальный сериал «След» и «СашаТаня».

Топ-10 популярных российских сериалов на прошлой неделе

  1. «Ольга», 5-й сезон.
  2. «Ольга» (повтор серий предыдущего дня).
  3. «Всем по 50».
  4. «Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон.
  5. «По законам военного времени», 6-й сезон.
  6. «След».
  7. «Закрытый уровень».
  8. «Операция «Неман»».
  9. «СашаТаня», повтор 3-го сезона.
  10. «Полярный», повтор 1-го сезона.
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