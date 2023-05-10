«Ольга» и «След» вошли в топ-10 самых популярных сериалов в России в мае
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Платформа Mediascope презентовала топ-10 самых популярных сериалов прошлой недели, которая завершилась 7 мая. Рейтинг основан на единичных выходах шоу, специалисты проанализировали популярность сериалов среди россиян от 12 до 44 лет.
Лидером стал пятый сезон иронично-комедийного сериала «Ольга», который рассказывает о педикюрше из Чертаново и её семье. В топ также вошли нашумевшее шоу про молодёжь 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», знаменитый криминальный сериал «След» и «СашаТаня».
Топ-10 популярных российских сериалов на прошлой неделе
- «Ольга», 5-й сезон.
- «Ольга» (повтор серий предыдущего дня).
- «Всем по 50».
- «Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон.
- «По законам военного времени», 6-й сезон.
- «След».
- «Закрытый уровень».
- «Операция «Неман»».
- «СашаТаня», повтор 3-го сезона.
- «Полярный», повтор 1-го сезона.
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