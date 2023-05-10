«Ольга» и «След» вошли в топ-10 самых популярных сериалов в России в мае

Платформа Mediascope презентовала топ-10 самых популярных сериалов прошлой недели, которая завершилась 7 мая. Рейтинг основан на единичных выходах шоу, специалисты проанализировали популярность сериалов среди россиян от 12 до 44 лет.

Лидером стал пятый сезон иронично-комедийного сериала «Ольга», который рассказывает о педикюрше из Чертаново и её семье. В топ также вошли нашумевшее шоу про молодёжь 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», знаменитый криминальный сериал «След» и «СашаТаня».

Топ-10 популярных российских сериалов на прошлой неделе

«Ольга», 5-й сезон. «Ольга» (повтор серий предыдущего дня). «Всем по 50». «Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон. «По законам военного времени», 6-й сезон. «След». «Закрытый уровень». «Операция «Неман»». «СашаТаня», повтор 3-го сезона. «Полярный», повтор 1-го сезона.