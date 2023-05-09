В Госдуме призвали запретить в России серию «Гриффинов» про загрязнённый Челябинск

30 апреля в мультсериале «Гриффины» вышла 19-я серия 21-го сезона под названием «Из России с любовью». В ней пёс Брайан, Стьюи и Мэг отправляются в Челябинск на поиски хакера, взломавшего соцсеть Брайана. В шоу воссоздали российский город в шуточном стиле: в населённом пункте живут только гопники и пьяницы, которые дышат сильно загрязнённым воздухом.

Депутат от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова прокомментировала эпизод в интервью изданию «Подъём». Чиновница заявила, что авторы сериала намеренно выставляют Россию в невыгодном свете, и призвала руководство каналов ограничить показ эпизода в стране.

Такие мультфильмы — осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов.

Яна Лантратова также отметила, что наряду с промышленностью Челябинск может похвастаться историческим наследием, неповторимыми природными богатствами и развивающейся сферой культуры.