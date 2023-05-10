Видеокарта RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти может выйти 24 мая — за день до Radeon RX 7600

Как сообщает портал VideoCardz со ссылкой на собственные источники, NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти уже 24 мая 2023 года. Чип можно будет приобрести за день до старта продаж прямого конкурента — Radeon RX 7600 от AMD.
При этом точная цена RTX 4060 Ti всё ещё неизвестна. Источники отмечают, что стоимость будущего графического ускорителя составляет от $ 400 до $ 500. Что касается характеристик, то RTX 4060 Ti якобы сможет похвастаться 8 ГБ памяти GDDR6, 128-битной шиной и энергопотреблением в 160 Вт.
Сравнение видеокарт RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
Фото: Videocardz
Полноценный анонс RTX 4060 Ti должен состояться в середине мая. Тогда же NVIDIA представит более мощную версию чипа с 16 ГБ видеопамяти, которая должна поступить в продажу во второй половине июля.
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