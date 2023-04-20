NVIDIA сократила поставки RTX 4070 из-за низкого спроса

NVIDIA временно приостановила производство и поставки видеокарт RTX 4070 из-за низкого спроса. Об этом рассказали инсайдеры китайского форума Board Channel. Напомним, рекомендованная стоимость карты — $ 600.

По данным источников, NVIDIA приостановила производство RTX 4070 на месяц. Компания пока планирует понаблюдать за ситуацией на рынке видеокарт. Уже известно, что многие ритейлеры предлагают новую карту со скидкой. По данным портала VideoCardz, польские торговые сети продают RTX 4070 на 9% дешевле рекомендованной цены — за 2913 злотых вместо 3199.

Журналисты Wccftech напомнили, что на старте продаж RTX 4070 пользовалась спросом, но со временем продажи начали потихоньку падать. Низкий спрос эксперты обосновывают высокой ценой карты. В России её стоимость начинается от 65 тыс. рублей.