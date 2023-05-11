Не опять, а снова: Google в России оштрафовали ещё на 3 млн рублей

Газета «Известия» сообщила об очередном штрафе, который получила компания Google. Отмечается, что суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию на 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации.

Компанию признали виновной по статье за «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ».

Основанием для судебного разбирательства стал отказ удалить с YouТube два ролика с запрещённым контентом. Роскомнадзор на основании российского законодательства потребовал от Google удалить их, однако американская компания не исполнила требование ведомства.