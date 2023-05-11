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В России нашли способ обхода ограничений Google в отечественных смартфонах

В России нашли способ обхода ограничений Google в отечественных смартфонах
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Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Google начала отказывать в лицензии Google Mobile Services (GMS), куда входят YouTube, Google и другие, российским производителям смартфонов. Чтобы как-то обойти это ограничение, производители начали классифицировать свою продукцию как международную.

Также отмечается об использовании производителями дополнения MicroG, которое позволяет использовать сервисы Google без официальной установки. Таким образом, те, кто использует MicroG, смогут пользоваться YouTube, картами от Google и другими сервисами, но только без лицензий.

На китайских заводах, производящих смартфоны и работающих с Россией, выразили опасения в связи с предупреждением Google о возможной «деавторизации в случае сотрудничества с российскими производителями».

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