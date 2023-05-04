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В аккаунт Google теперь можно войти удобным способом — без пароля или СМС

В аккаунт Google теперь можно войти удобным способом — без пароля или СМС
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Google опубликовала новый пост в своём блоге, в котором рассказала о будущем без паролей и СМС. Теперь пользователи могут заходить в свои аккаунты с помощью технологии криптографических ключей Passkeys.

Passkeys — более удобная альтернатива пароля и кода из СМС, которую уже начала использовать в том числе Microsoft. С её помощью юзерам не нужно вспоминать пароли или вводить данные с почты — достаточно иметь под рукой смартфон с аккаунтом владельца. В этом случае пользователь может ввести PIN-код или воспользоваться биометрической разблокировкой (отпечаток пальца или распознавание лица), после чего будет выполнен вход в аккаунт с нового устройства.

При этом если у пользователя по каким-то причинам не будет возможности использовать Passkeys, то он всегда сможет ввести старый добрый пароль или код из СМС. В Google считают, что новая технология входа войдёт в привычку и скоро люди вообще перестанут пользоваться паролями.

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