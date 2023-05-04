В аккаунт Google теперь можно войти удобным способом — без пароля или СМС

Google опубликовала новый пост в своём блоге, в котором рассказала о будущем без паролей и СМС. Теперь пользователи могут заходить в свои аккаунты с помощью технологии криптографических ключей Passkeys.
Passkeys — более удобная альтернатива пароля и кода из СМС, которую уже начала использовать в том числе Microsoft. С её помощью юзерам не нужно вспоминать пароли или вводить данные с почты — достаточно иметь под рукой смартфон с аккаунтом владельца. В этом случае пользователь может ввести PIN-код или воспользоваться биометрической разблокировкой (отпечаток пальца или распознавание лица), после чего будет выполнен вход в аккаунт с нового устройства.
При этом если у пользователя по каким-то причинам не будет возможности использовать Passkeys, то он всегда сможет ввести старый добрый пароль или код из СМС. В Google считают, что новая технология входа войдёт в привычку и скоро люди вообще перестанут пользоваться паролями.
- 4 мая 2023
-
15:35
-
15:10
-
15:09
-
14:21
-
14:18
-
13:53
-
13:45
-
13:08
-
13:08
-
12:43
-
12:29
-
11:53
-
11:18
-
10:50
-
10:17
-
09:45
-
09:02
-
08:39
-
00:00
- 3 мая 2023
-
23:38
-
22:53
-
22:01
-
20:55
-
20:13
-
19:40
-
19:01
-
18:54
-
18:33
-
18:26
-
18:14
-
17:45
-
17:22
-
17:02
-
16:39
-
16:23