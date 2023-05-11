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Портативный ПК Asus ROG Ally с мощным железом поступит в продажу 13 июня

Портативный ПК Asus ROG Ally с мощным железом поступит в продажу 13 июня
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ASUS в конце апреля презентовала своё портативное игровое устройство ASUS ROG Ally. Оно стоит $ 700 и поступит в продажу 13 июня, а сделать предзаказ можно с сегодняшнего дня. Устройство оборудовано процессором нового поколения AMD Z1 Extreme и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Компания сегодня представила бюджетную версию этого игрового гаджета — его стоимость составит $ 600. У устройства менее мощный, но тоже новый процессор Z1. Когда его можно будет купить, пока неизвестно.

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У боле дорогой версии ASUS ROG Ally процессор выдаёт мощность 8,6 терафлопс, а у более бюджетной — порядка 2,8 терафлопс.

Фото: ASUS

Оба устройства позиционируются как прямые конкуренты популярного портативного ПК Steam Deck от компании Valve. Некоторые журналисты уже опробовали ASUS ROG Ally. В целом они остались недовольны тем, что на устройстве некорректно работает Windows 11, а батарея разряжается слишком быстро. Ещё обозреватели жалуются на массу багов и глюков.

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