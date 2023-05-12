Sony, Microsoft и CD Projekt поучаствуют в крупной игровой выставке Summer Game Fest 2023
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Близится лето, а вместе с этим близится и крупная игровая выставка Summer Game Fest 2023. Продюсер и ведущий шоу Джефф Кили объявил всех участников мероприятия, среди которых есть и крупные компании.
Например, своим появлением порадуют Sony, Microsoft, CD Projekt, Activision Blizzard, Capcom, Ubisoft и многие другие компании. Судя по всему, им есть что показать во время выставки.
Важно помнить, что у Sony запланирована собственная большая презентация в конце мая или начале июня.
Summer Game Fest стартует 8 июня с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов. Этот ивент стал своего рода заменой крупной выставки E3, которая ранее проводилась ежегодно в Лос-Анджелесе.
Если вы фанат Genshin Impact или даже новичок, материал будет полезный
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