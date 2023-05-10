Лучшие четырёхзвёздочные персонажи в Genshin Impact

Многие из них не затерялись бы и на уровне выше.

Четырёхзвёздочные персонажи в Genshin Impact более распространены среди игроков, так как получить их намного легче, чем пятизвёздочных. К счастью, игра не требует от игроков обязательного наличия в отряде сильнейших героев.

На самом деле многие четырёхзвёздочные персонажи работают даже лучше, чем некоторые герои с пятью звёздами, особенно на ролях поддержки. Перечислили десять самых эффективных персонажей с четырьмя звёздами в игре. Рейтинг составлен на основе как личного мнения, так и подобных топов от блогеров и игроков.

Беннет

Беннет занимает особое место в сердцах игроков. Это один из лучших саппортов в игре, который одновременно может и исцелять, и усиливать урон. Помимо всего прочего, Беннет один из наиболее часто используемых четырёхзвёздочных персонажей в испытании Spiral Abyss.

Беннет Фото: miHoYo

Что касается оружия, то вы можете наделить персонажа мечом с самой высокой базовой атакой или мечом с достаточной энергетической подпиткой. В этом плане Беннет совершенно не привередлив. А повысив его уровень до максимального, вы сможете уничтожать буквально всех на своём пути.

Видео доступно на YouTube-канале Spark_impact. Права на видео принадлежат miHoYo.

Сян Лин

Сян Лин появилась в игре ещё в лохматые времена, но не растеряла мощи. Она до сих популярна в различных сетапах и является одним из сильнейших Пиро-персонажей в игре. Её потенциал в применении пиротехнических средств огромен. А для лучшей эффективности её скиллов не требуется редкого оружия. Обычно Dragon's Bane или The Catch хватает для раскрытия её потенциала.

Сян Лин Фото: miHoYo

Одна из причин, по которой Сян Лин остаётся актуальной по сей день, заключается в том, что она вызывает реакции без отката. Девушка наносит огромный урон «из кармана» и подпитывает отряд дополнительной силой.

Её взрывы стихий мощны и просты в освоении — Сян Лин может как сама накладывать Пиро-статус, так и выступать в роли основного дамагера в отряде. А ещё её очень просто получить: персонаж открывается бесплатно после достижения 20-го ранга приключений и прохождения третьего этажа Витой Бездны.

Видео доступно на YouTube-канале Golden Wind. Права на видео принадлежат miHoYo.

Син Цю

Син Цю находится в этом рейтинге по одной причине. Абсолютно никто в этой игре не может применять гидроудары так часто, как Син Цю. Именно эта особенность делает его одним из лучших. Он эффективен в поддержке пиро-дамагеров, таких как Ху Тао, он отлично саппортит электроюнитам, таким как Сайно, и он обладает простыми, но наносящими огромный урон навыками.

Син Цю Фото: miHoYo

У Син Цю есть только два недостатка. Его навык в виде двойного удара мечом, наносящего противникам гидроурон, потребляет много энергии и имеет долгое время восстановления. Во-вторых, его взрыв требует 80 единиц энергии, что тоже много. Учитывая это, позаботьтесь о его энергетической подпитке заранее.

Видео доступно на YouTube-канале Golden Wind. Права на видео принадлежат miHoYo.

Сахароза

Один из лучших Анемо-саппортов в игре наравне с Венти, Джинн и Кадзухой. Застенчивая девушка-алхимик из Мондштадта обладает одним из сильнейших способов контроля врагов в Genshin Impact, одновременно обеспечивая отряд фантастическими улучшениями в мастерстве владения стихиями.

Сахароза Фото: miHoYo

Сахароза эффективна и в качестве саппорта, и в качестве второстепенного дамагера. Она может контролировать врагов при помощи своего вихря, стягивать их и отбрасывать. Но лучше всего Сахароза проявляет себя в роли саппорта — будучи в тени остальных персонажей, она способна усилить стихийный урон всей группе. Именно в такой роли ей не требуется много энергии.

Видео доступно на YouTube-канале Golden Wind. Права на видео принадлежат miHoYo.

Фишль

Самопровозглашённая принцесса из другого мира и её верный спутник ворон Оз — незаменимы для персонажей, которым нужна постоянная подпитка энергией. Делая упор на электрозаряды, Фишль может обстреливать врагов шквалом стрел либо же уйти на роль электрической батарейки.

Фишль Фото: miHoYo

Главное преимущество Фишль в том, что она умеет вызывать Оза в выбранном месте, поражая ближайших врагов молниями. А ещё она умеет производить заряженный выстрел в Оза, чтобы наносить огромный урон по площади.

На уровне созвездий C6 Фишль получает способность поддерживать ворона активным в течение значительной части боя. Это даёт ей огромное преимущество в перспективе, так как верный спутник способен генерировать много энергии и с лёгкостью запускать реакции, связанные с электричеством.

Видео доступно на YouTube-канале GL1n. Права на видео принадлежат miHoYo.

Куки Синобу

Если раньше Куки Синобу была не особо распространённым персонажем с противоречивыми механиками, по большей части из-за ограниченной популярности элемента Электро, то с выходом дендро электроперсонажи сильно преобразились, и Куки Синобу заиграла новыми красками.

Куки Синобу Фото: miHoYo

Куки очень хороша в роли электроцелительницы, а её способность вызывать обострение и гиперцветение незаменима для многих отрядов с упором на дендро. Она способна не только выдерживать саморазрушение, вызываемое Гиперблумом, но и надёжно прикрывать тыл дамагерам. Там, где используются Бутонизация, Цветение и Вегетация, там всегда есть Куки. Игроки используют персонажа в отрядах, когда проходят Spiral Abyss, в 39% случаев.

Видео доступно на YouTube-канале GL1n. Права на видео принадлежат miHoYo.

Диона

Крошечная девочка-кошка находится в этом рейтинге за свои удивительные способности к защите и восстановлению здоровья. А ещё она не требовательна к созвездиям и умеет снижать затраты на выносливость. Полезность Дионы заключается в полной поддержке группы, так как нанесение урона не её конёк.

Диона Фото: miHoYo

Диона умеет как исцелять, так и создавать вокруг персонажей щит и реакции на основе крио. Пока персонажи защищены щитом, вы двигаетесь на 10% быстрее и расходуете на 10% меньше выносливости. Тот случай, когда в теле маленькой девочки живёт мощная сущность, способная принять первый удар на себя.

Видео доступно на YouTube-канале Muuurrchik. Права на видео принадлежат miHoYo.

Яо Яо

А как насчёт дендро-целителей, способных не только лечить, но и наносить приличный урон? В этом Яо Яо почти нет равных. Она может заменить почти любого дендро-персонажа на поле боя и быть полезной как в активе, так и в пассиве. Но особенно эффективна Яо Яо в Бутонизации, Цветении и Вегетации.

Яо Яо Фото: miHoYo

Назвать Яо Яо идеальным для приобретения персонажем всё же нельзя — ученица Владыки Песен и Скитаний не умеет моментально исцелять всех членов отряда, имеет узкую направленность и раскрывает весь свой потенциал только в отрядах через дендро-реакции. Впрочем, если вы искали хорошего хиллера, то всё вышесказанное можно опустить. Тем более что получить Яо Яо просто — достаточно заглянуть на праздник Морских фонарей в Ли Юэ.

Видео доступно на YouTube-канале «ы». Права на видео принадлежат miHoYo.

А какие четырёхзвёздочные герои Genshin Impact вам нравятся больше всего? Расскажите о своих предпочтениях в комментариях.