Звезда «Людей Икс» Николас Холт может сыграть Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый кастингу фильма «Супермен: Наследие». Лента запустит новую киновселенную DC, поэтому режиссёр и сценарист картины подходит к актёрскому составу с большим вниманием.
Как сообщают инсайдеры, у постановщика уже есть примерный список актёров на роли Кларка Кента, его будущей жены Лоис Лэйн и злейшего врага Лекса Лютора. Если на первых двух персонажей у Ганна сразу несколько кандидатов, то с воплощением злодея он уже определился.
Судя по всему, персонажа сыграет Николас Холт — звезда «Людей Икс», «Безумного Макса: Дорога ярости» и недавнего «Ренфилда» с Николасом Кейджем. Актёр якобы приглянулся руководству Warner Bros. ещё на пробах «Бэтмена», однако главная роль в итоге досталась Роберту Паттинсону. Полноценных договорённостей с актёром пока нет, однако инсайдеры считают его участие в ленте уже решённым делом.
«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна.
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