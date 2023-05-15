Появились новые кадры и детали сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Актёры Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн в интервью изданию Entertainment Weekly поделились деталями сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». А издание показало свежие кадры шоу.

Как отметили актёры, шоу покажет свежий взгляд на франшизу, поскольку его действие развернётся в большом мегаполисе, а не в мелких городках, как это было прежде. Вместе с этим вырастут и ставки, а персонажи окажутся в наибольшей опасности.

По сюжету Ниган и Мэгги отправятся в Нью-Йорк на поиски похищенного сына девушки. Ниган отправится вместе с Мэгги, потому что она помогла ему скрыться от преследователей. Из-за этого бывший злодей как бы становится должен девушке. Джеффри Дин Морган описал это как некий шантаж.

Она как бы шантажирует его, чтобы он помог. Она знает, что он в розыске, поэтому она такая: «Послушай, я могу помочь тебе скрыться. Они у тебя на хвосте, но мы можем скрыться. Ты поможешь мне спасти Хершела, и тогда я тебя не выдам».

А ещё в сериале появится новый персонаж франшизы по имени Хорват. Когда-то он подчинялся Нигану в его злодеяниях, однако, когда его босс потерял хватку, он сам превратился в настоящего монстра, который зверствует похлеще Нигана.

Свежие кадры

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» начнёт выходить на канале AMC c 18 июня. Всего будет шесть эпизодов.