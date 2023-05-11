Вышел дебютный трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Телеканал AMC презентовал первый полноценный трейлер мрачного зомби-сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Это ещё один спин-офф культового шоу «Ходячие мертвецы».
Первый трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Город мёртвых»
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.
В «Мёртвом городе» сюжет будет крутиться вокруг Нигана, которого снова играет Джеффри Дин Морган («Хранители»), и Мэгги в исполнении Лорен Коэн («Казанова»). Герои отправятся в постапокалиптический Нью-Йорк, который кишит зомби.
«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» начнёт выходить на канале AMC c 18 июня. Всего будет шесть эпизодов.
Помимо «Города мёртвых», AMC готовит ещё один потенциально яркий спин-офф «Ходячих мертвецов». В этом году точно выйдет сериал про Дэрила, в нём протагонист покинет США и окажется во Франции. Неизвестно, в какую переделку угодит герой, но на его пути точно появятся новые виды зомби.
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