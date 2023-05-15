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По «Властелину колец» делают новую MMORPG — за неё взялись авторы New World

По «Властелину колец» делают новую MMORPG — за неё взялись авторы New World
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Студия Amazon Games объявила о разработке новой игры по франшизе «Властелин колец» в жанре MMORPG.

Согласно анонсу, релиз состоится на ПК и консолях — это будет многопользовательское приключение в открытом мире Средиземья из культовой вселенной Дж. Р. Р. Толкина.

Проектом занимается подразделение Amazon Game Studios Orange County, которое известно по работе над New World. Пока новая игра находится на ранней стадии создания.

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн поблагодарил правообладателей из Middle-earth Enterprises за шанс «представить игрокам свежий взгляд на культовый мир».

Ранее Amazon Games уже планировала выпустить MMO по «Властелину колец», однако спустя два года отменила проект.

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