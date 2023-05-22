Samsung всё же сохранит Google главным поисковиком в своих смартфонах — WSJ

В середине апреля стало известно, что Samsung всерьёз задумалась о смене поисковой системы в своих устройствах. На протяжении последних 10 лет владельцы южнокорейских смартфонов по умолчанию пользовались Google, однако корпорация обсуждала переход на Bing — поисковую систему Microsoft, которая недавно получила крупное обновление с поддержкой искусственного интеллекта ChatGPT.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, в Samsung всё же решили оставить Google основной поисковой системой в своих смартфонах. Инсайдеры заявляют, что южнокорейская компания хочет сохранить хорошие отношения с технологическим гигантом.

Кроме того, в Samsung хотят продолжить плотное сотрудничество с Google. Речь идёт как о деньгах, которые ей платят за приоритетное размещение своего поисковика, так и о совместном развитии операционной системы Android.