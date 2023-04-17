Google «в панике»: Samsung думает отказаться от поисковика «Гугл» в пользу Bing

В марте компания Samsung всерьёз задумалась о смене поисковой системы в своих устройствах. На протяжении последних 10 лет владельцы смартфонов южнокорейской корпорации по умолчанию пользовались Google, однако в ближайшее время всё может измениться. В Samsung обсуждают переход на Bing — поисковую систему Microsoft, которая недавно получила крупное обновление с поддержкой искусственного интеллекта ChatGPT.
Как сообщают источники портала The New York Times, топ-менеджеры Google сейчас просто в панике. В корпорации опасаются, что в скором времени все крупные производители откажутся от некогда самой популярной поисковой системы в пользу решений от Microsoft и других компаний.
Поэтому в Google перешли к решительным действиям. Прямо сейчас корпорация работает над улучшенной и более персонализированной поисковой системой, а также над совершенно новой программой поиска и выдачи информации на основе нейросетей. Никаких точных сроков выхода здесь пока нет, однако в интересах самой Google представить новые решения как можно скорее.
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