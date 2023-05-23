«Всегда изысканный»: критики в восторге от «Города астероидов» — фильма Уэса Андерсона

23 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера «Города астероидов» — нового фильма от режиссёра Уэса Андерсона, постановщика «Отеля «Гранд Будапешт» и «Королевства полной луны». Лента рассказывает о собрании астрономов в 1955 году, а в главных ролях снялись самые примечательные голливудские актёры: от Тома Хэнкса («Форрест Гамп») до Марго Робби («Вавилон») и Стива Карелла («Офис»).

Критики уже выпустили первые обзоры и по большей части остались довольны фильмом. Большинство журналистов в очередной раз хвалят художественную направленность картины, необычный сюрреализм, присущий Андерсону, и отличную актёрскую игру. Средний рейтинг фильма на агрегаторе Metacritic составляет 78 баллов из 100.

Фото: Metacritic

Несмотря на в основном восторженные отзывы, обозреватели престижных изданий Variety и The Hollywood Reporter выпустили, скорее, негативные обзоры. Они обвинили картину в отсутствии каких-либо эмоций и отметили, что «Город астероидов» понравится разве что заядлым фанатам Уэса Андерсона.

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Смелость и красота «Города астероидов» заключаются в том, что он соединяет тайны человеческого сердца с глубочайшими загадками науки и вселенной.

Это странно трогательный фильм, яркая и буквально сценическая диковинка с частицей неизведанного. В своих лучших проявлениях «Город астероидов» вызывает воспоминания о том, как здорово было впервые посмотреть фильм Уэса Андерсона.

Восхитительный, иногда трогательный и всегда изысканный, это невероятно очаровательный фильм, пытающийся понять мир с помощью искусства.

«Город астероидов» выглядит сногсшибательно, но он предназначен, скорее, для фанатов Андерсона и, возможно, только для самых преданных.

Проблема фильма в том, что в нём нет ничего, чтобы заинтересовать зрителя, кроме эстетики. Нет эмоциональной тяги или затяжного чувства и слишком мало искреннего смеха. Для фильма, настолько удивительно невесомого, он кажется ужасно довольным собой, а его волшебные моменты испаряются практически мгновенно.

Мировая премьера «Города астероидов» состоится 16 июня. Выйдет ли фильм в России, пока неизвестно.