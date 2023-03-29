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Вышел первый трейлер «Города астероидов» — фильма Уэса Андерсона со звёздами Голливуда

Вышел первый трейлер «Города астероидов» — фильма Уэса Андерсона со звёздами Голливуда
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер «Города астероидов» — нового фильма от режиссёра Уэса Андерсона. Постановщик больше всего известен по «Отелю «Гранд Будапешт» и «Королевству полной луны». Он же выступил сценаристом и продюсером ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures

События комедийной драмы развернутся в вымышленном городе США, где в 1955 году проходит собрание молодых астрономов. В фильме снялись звёзды Голливуда: Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Марго Робби («Вавилон»), Эдриан Броуди («Пианист»), Стив Карелл («Офис») и многие другие популярные актёры.

Мировая премьера «Города астероидов» состоится в июне. Выйдет ли фильм в России, пока неизвестно.

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