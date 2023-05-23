Суровый Геральт из Ривии — на новых кадрах из третьего сезона «Ведьмака»

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич поделилась новыми деталями третьего сезона сериала. Женщина в очередной раз напомнила, что продолжение станет большой кульминацией, после которого мир «Ведьмака» уже не будет прежним.

Кроме того, авторы показали два новых кадра из третьего сезона с Геральтом из Ривии и рассказали, что в продолжении будет множество боевых сцен. В один из съёмочных дней Генри Кавилл снялся сразу в трёх сражениях из разных эпизодов. Судя по всему, эпичных битв в третьем сезоне будет куда больше, чем в первых двух.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.