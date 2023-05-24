Вышел финальный трейлер фильма «Флэш»
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Warmer Bros. опубликовала большой и финальный трейлер «Флэша». В ролике показали всех знакомых героев, включая две версии Флэша в исполнении Эзры Миллера, Бэтменов Бена Аффлека и Майкла Китона, а также Супергёрл.
Ещё в трейлере засветился Зод в исполнении Майкла Шеннона, родители Барри Аллена, дворецкий Брюса Уэйна Альфред и другие персонажи.
Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Снял картину Энди Мускетти, известный по фильму ужасов «Оно».
Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России. Хотя не официальный показ наверняка будет. Для текущей киновселенной DC это станет большим финалом, который плавно перетечёт в новую вселенную под новым руководством
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