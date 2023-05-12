«Флэш» с Эзрой Миллером станет одним из самых длинных фильмов DC

Изданию One Take News стала известна продолжительность грядущего «Флэша». Хронометраж картины с Эзрой Миллером составит 2 часа и 24 минуты — это будет один из самых длинных фильмов в истории киновселенной DC. Дольше шли только «Бэтмен против Супермена», «Чудо-женщина 1984» и «Лига справедливости Зака Снайдера».

Пока неясно, учитывает ли хронометраж в том числе титры и сцены после них. Вполне возможно, что с ними лента длится дольше двух с половиной часов.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня. Для текущей киновселенной DC это станет большим финалом, который плавно перетечёт в новую вселенную под новым руководством. Первым большим фильмом новой франшизы станет «Супермен: Наследие».