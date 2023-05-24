Авторы «Ведьмака» могли закончить сериал после ухода Генри Кавилла, но передумали

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич поделилась новыми деталями ухода Генри Кавилла после третьего сезона. По её словам, авторы рассматривали возможность завершить сериал, поставив тем самым точку в адаптации.
Создатели также раздумывали над тем, чтобы полностью сместить фокус повествования с Геральта на другого ведьмака, однако это шло бы наперекор книгам и фанатским ожиданиям. В результате Хиссрич приняла решение провести рекаст, и выбор пал на звезду «Голодных игр» Лиама Хемсворта.
У нас был выбор. Можно было оставить Геральта и закончить шоу. Но это не то, чего мы бы хотели. В мире «Ведьмака» ещё столько нерассказанных историй. Если бы мы заменили Геральта другим ведьмаком, мы бы полностью отошли от книг, и я не думаю, что этого хотели бы фанаты.
Лорен Шмидт Хиссрич в очередной раз заявила, что авторы довольны заменой. По её словам, Хемсворт привнесёт в сериал новую кровь и безудержную энергию, которые сейчас чрезвычайно необходимы шоу.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля.
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