Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Худшая игра года: критики разгромили проект про Голлума из «Властелина колец»

Худшая игра года: критики разгромили проект про Голлума из «Властелина колец»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров The Lord of the Rings: Gollum. Чуда не случилось — игру приняли очень плохо, а чтобы найти хвалебные слова, нужно постараться.

На сайте OpenCritic у проекта 39 баллов из 100. На Metacritic тоже всё плохо — 36 баллов из 100. Журналисты ругают тайтл буквально за всё: начиная от ужасного и скучного геймплея, который устарел на много лет, заканчивая отвратительной технической частью и скудной историей.

Оценки изданий

  • TechRaptor — 6,5/10
  • Nexus Hub — 6,5/10
  • Shacknews — 6/10
  • God is a Geek — 5/10
  • IGN — 4/10
  • GameSpot — 2/10
  • Push Square — 2/10

Фото: OpenCritic

Фото: Metacritic

Фрагменты из обзоров изданий

The Lord of the Rings: Gollum — это разбитая игра. Едва ли в ней можно найти какие-либо положительные моменты. В игре, подобной этой, есть серьёзный потенциал, но из-за возмутительно устаревшего дизайна уровней, неуклюжего управления, острой нехватки полировки, мутной, невпечатляющей графики и унылого сюжета Gollum совершенно не цепляет. Нам, большим поклонникам книг, фильмов и игр, грустно видеть такое.
К сожалению, The Lord of the Rings: Gollum не смогла значимым образом расширить мир Средиземья. В ней есть проблески чего-то хорошего, но всё омрачается бессвязной историей, неуклюжим управлением и унылым стелсом.
Я изо всех сил пытаюсь вспомнить положительные впечатления от тех 13 с лишним часов, которые я провёл, играя в эту игру. The Lord of the Rings: Gollum не вдохновляет, она устарела, а фанаты «Властелина колец» заслуживают лучшего.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет завтра на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Мы почти разделили мнение критиков
Какой получилась игра про Голлума из «Властелина колец»: а зачем она вообще была нужна?
Какой получилась игра про Голлума из «Властелина колец»: а зачем она вообще была нужна?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023