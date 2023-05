Худшая игра года: критики разгромили проект про Голлума из «Властелина колец»

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров The Lord of the Rings: Gollum. Чуда не случилось — игру приняли очень плохо, а чтобы найти хвалебные слова, нужно постараться.

На сайте OpenCritic у проекта 39 баллов из 100. На Metacritic тоже всё плохо — 36 баллов из 100. Журналисты ругают тайтл буквально за всё: начиная от ужасного и скучного геймплея, который устарел на много лет, заканчивая отвратительной технической частью и скудной историей.

Оценки изданий

TechRaptor — 6,5/10

Nexus Hub — 6,5/10

Shacknews — 6/10

God is a Geek — 5/10

IGN — 4/10

GameSpot — 2/10

Push Square — 2/10

Фото: OpenCritic

Фото: Metacritic

Фрагменты из обзоров изданий

The Lord of the Rings: Gollum — это разбитая игра. Едва ли в ней можно найти какие-либо положительные моменты. В игре, подобной этой, есть серьёзный потенциал, но из-за возмутительно устаревшего дизайна уровней, неуклюжего управления, острой нехватки полировки, мутной, невпечатляющей графики и унылого сюжета Gollum совершенно не цепляет. Нам, большим поклонникам книг, фильмов и игр, грустно видеть такое.

К сожалению, The Lord of the Rings: Gollum не смогла значимым образом расширить мир Средиземья. В ней есть проблески чего-то хорошего, но всё омрачается бессвязной историей, неуклюжим управлением и унылым стелсом.

Я изо всех сил пытаюсь вспомнить положительные впечатления от тех 13 с лишним часов, которые я провёл, играя в эту игру. The Lord of the Rings: Gollum не вдохновляет, она устарела, а фанаты «Властелина колец» заслуживают лучшего.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет завтра на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.