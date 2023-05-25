Вышел новый трейлер фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби

Warner Bros. представила второй большой трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. В ролике напомнили завюзку картины: множество Барби и Кенов проживают в Барбиленде, пока героиню Марго Робби выгоняют из-за того, что она оказывается недостаточно идеальной — и её Кен отправляется в изгнание вместе с ней.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures
Съёмки ленты велись с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над «Маленькими женщинами» и «Леди Бёрд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории о супружестве» со Скарлетт Йоханссон.
«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года — одновременно с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. В России официальной премьеры ждать не стоит.
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