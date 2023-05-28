Steam по ошибке меняет родной регион даже игрокам из Турции

Оказалось, что Steam автоматически меняет регион не только игрокам из России, но и геймерам из Турции. Об этом первым сообщил пользователь платформы под ником Ranger. Он пытался купить на площадке новую игру, но система выдала ошибку и попросила его вернуться к оформлению покупки позже. После этого он обновил страницу, и его валюта сменилась с турецкой лиры на другую.

Ranger отметил, что автоматический переход на другой регион может быть связан с тем, что недавно он перешёл на Steam Client Beta. Пользователь под ником Ogami предположил, что Steam намеренно меняет регион тем, кого подозревает в осознанном переводе аккаунта из одного региона в другой.

Вчера, 27 мая, некоторые российские игроки, которые пользуются турецкими аккаунтами в Steam, начали жаловаться на то, что площадка принудительно меняет их регион. Один из пользователей DTF рассказал, что его турецкий аккаунт автоматически сменился на США, и перевести его обратно он уже не может.