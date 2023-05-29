В Nintendo заявили, что эмуляторы вредят разработке игр и сдерживают инновации
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27 мая из Steam удалили страницу Dolphin — эмулятора консолей Wii и GameCube для ПК. Разработчики заявили, что Valve была вынуждена удалить программу из магазина из-за жалобы Nintendo.
В интервью Kotaku представители компании объяснили своё решение. По словам юристов корпорации, всё дело в том, что Nintendo стремится «защищать тяжёлый труд своих разработчиков и инженеров». А эмуляторы позволяют запускать нелегальные копии игр, тем самым вредя их разработке, что в конечном итоге сдерживает инновации.
Nintendo стремится защищать тяжёлый труд и творчество инженеров и разработчиков. Этот эмулятор незаконно обходит меры защиты Nintendo и позволяет запускать нелегальные копии игр.
Использование нелегальных эмуляторов или нелегальных копий игр вредит развитию игр и в конечном счёте сдерживает инновации. Nintendo уважает права интеллектуальной собственности других компаний и ожидает, что другие компании будут поступать точно так же.
Ранее в компании уже начали полноценную борьбу с эмуляторами
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