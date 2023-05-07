Nintendo начала борьбу с эмуляторами Switch — компания просит удалить проект Lockpick
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Компания Nintendo отправила в GitHub требование удалить данные проектов Lockpick и Lockpick RCM из-за нарушения авторских прав.
Вероятно, это связано с тем, что Lockpick используют при разработке эмуляторов для приставки Nintendo Switch. Авторы Skyline Emulator для Android уже заявили о том, что прекращают разработку приложения из-за опасений по поводу возможных действий Nintendo в их адрес.
Ранее в Сеть слили файлы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, одной из самых ожидаемых игр на Nintendo Switch — благодаря эмуляторам её за 11 дней до официального релиза смогли попробовать все желающие.
Игровые эксперты высоко оценили новую игру о Зельде, особенно выделив новые механики и хорошую физику.
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