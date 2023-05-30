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В фильме «Как приручить дракона» сыграет звезда The Last of Us Нико Паркер

В фильме «Как приручить дракона» сыграет звезда The Last of Us Нико Паркер
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Издание The Hollywood Reporter раскрыло, кто сыграет в будущей экранизации мультфильма «Как приручить дракона». Главную роль в ленте исполнит Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us.

Мэйсон Темз в фильме «Чёрный телефон»

Мэйсон Темз в фильме «Чёрный телефон»

Фото: Universal Pictures

Сценарий адаптации напишет Дин ДеБлуа, он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Премьера картины должна состояться 14 марта 2025 года, а съёмки ленты начнутся до конца года.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.

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