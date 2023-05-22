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Какие фильмы посмотреть после «Форсажа 10»: «Такси», «Перевозчик», «Безумный Макс», «Ультиматум Борна»

Феерические фильмы, которые стоит посмотреть после «Форсажа 10»
Михаил Георгиев
Что посмотреть после «Форсажа 10»
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Во время просмотра не придётся жаловаться на недостаток экшен-сцен.

Стартовал мировой прокат «Форсажа 10» (в России неофициальные показы начнутся 25 мая). Можно критиковать художественную ценность фильмов гоночной франшизы, но одного у них не отнять – масса экшен-сцен. Многие зрители идут в кинотеатр для расслабления именно за этим, а не ради просмотра душераздирающих драм с обилием диалогов.

У «Форсажа» есть огромная фан-база, которая обеспечивает стабильно высокие сборы. «Форсаж 10» во многом похож на предыдущие части франшизы – недостатка погонь и взрывов на экране точно не наблюдается. Кроме того, стоит отметить на редкость харизматичного злодея Данте Рейеса в исполнении Джейсона Момоа. Безумный и непредсказуемый Данте выделяется на фоне остальных довольно скучных и клишированных антагонистов «Форсажа» и даже затмевает главного героя Доминика Торретто (Вин Дизель).

Какие фильмы придутся по душе киноманам, которые фанатеют от зрелищных боевиков вроде «Форсажа 10»?

Обзор «Форсажа 10»:
Каким получился фильм «Форсаж 10»: бестолковая посредственность
Каким получился фильм «Форсаж 10»: бестолковая посредственность

«Ограбление по-итальянски» (2003)

Рейтинг IMDB — 7 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6 из 10.
Рейтинг Okko — 7,6 из 10.

Банда грабителей гоняет на машинах Mini Cooper по улицам Лос-Анджелеса с целью увезти в безопасное место добычу — сейф, набитый золотом. В мегаполисе с чудовищными пробками просто так не поездишь, поэтому грабители позаботились о «коридоре» для себя: на всех светофорах по пути их следования горит исключительно зелёный свет, а остальные водители видят перед собой только красный.

В «Ограблении по-итальянски» снялись Шарлиз Терон и Джейсон Стэйтем, которых можно увидеть и в «Форсаже 10».

Видео доступно на YouTube-канале Time Movie. Права на видео принадлежат Paramount.

«Угнать за 60 секунд» (2000)

Рейтинг IMDB: 6,5 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6 из 10.
Рейтинг Okko — 7,5 из 10.

Профессиональный вор по кличке Мемфис способен за считаные секунды угнать любой автомобиль. Ради спасения своего брата ему придётся сделать практически невозможное — за одну ночь украсть 50 люксовых машин. Классный олдскульный боевик на гоночную тематику с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли в главных ролях.

Видео доступно на YouTube-канале «Кино Трейлеры». Права на видео принадлежат Disney.

«Такси» (1998)

Рейтинг IMDB — 7 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9 из 10.
Рейтинг Okko — 7,8 из 10.

Молодой таксист Даниэль (Сами Насери) помешан на быстрой езде. Полицейский Эмильен (Фредерик Дифенталь) заставляет его помочь в поимке банды грабителей, которые раз за разом ускользают от стражей порядка на своих роскошных «Мерседесах». Нестареющая французская классика, которую можно бесконечно пересматривать.

В «Такси» прекрасно буквально всё: сюжет, диалоги, актёры, саундтрек, операторская работа. Выгодно отличается от «Форсажа» отсутствием пафоса и наличием явной юмористической составляющей.

Видео доступно на YouTube-канале «Что посмотреть». Права на видео принадлежат EuropaCorp.

«Перевозчик» (2002)

Рейтинг IMDB: 6,8 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4 из 10.
Рейтинг Okko — 7,4 из 10.

Бывший десантник Фрэнк Мартин (Джейсон Стэйтем) перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью. Он делает свою работу быстро и качественно, поэтому не испытывает нехватки клиентов. У Мартина есть свой свод правил – не менять условий сделки, не спрашивать никаких имён и никогда не заглядывать в доставляемый груз.

Но всему рано или поздно приходит конец, и Фрэнку однажды приходится нарушить собственный кодекс, что приводит его к невиданным ранее проблемам. Стандартный боевик с Джейсоном Стэйтемом, но с особым шармом. К слову, режиссёр «Перевозчика» — Луи Летерье. Он же снял «Форсаж 10».

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат EuropaCorp.

«Need for Speed: Жажда скорости» (2014)

Рейтинг IMDB: 6,4 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,8 из 10.
Рейтинг Okko — 7,3 из 10.

Автомеханик и уличный гонщик Тоби (Аарон Пол) выходит из тюрьмы, отсидев за преступление, которого не совершал. Тоби полон решимости поквитаться с тем, кто его подставил. Из-за довольно скромного бюджета ($ 66 млн) в «Жажде скорости» нет обилия эпичных экшен-сцен уровня «Форсажа 10», но это всё равно сносный гоночный боевик.

Видео доступно на YouTube-канале Electronic Arts Russia. Права на видео принадлежат DreamWorks.

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«Смертельная гонка» (2008)

Рейтинг IMDB: 6,4 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,1 из 10.
Рейтинг Okko — 7,2 из 10.

Гонщик Дженсен Эймс (Джейсон Стэйтем) отбывает заключение за убийство, которого не совершал. Тюремщики заставляют его участвовать в состязании вместе с самыми отъявленными и беспощадными преступниками. Эймс оказывается за рулём автомобиля, оборудованного автоматами, огнемётами и гранатомётами.

Его задача — выжить, выиграв самую жестокую гонку на планете. Зрелищный динамичный боевик. И снова на экране солирует Джейсон Стэйтем, который впоследствии станет важной частью франшизы «Форсаж».

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures Russia. Права на видео принадлежат Universal.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Рейтинг IMDB: 8,1 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8 из 10.
Рейтинг Okko — 8,2 из 10.

«Безумный Макс: Дорога ярости» — постапокалиптический фантастический боевик, который не совсем корректно сравнивать с «Форсажем 10». Однако в некоторых аспектах фильмы похожи. Это высокобюджетные блокбастеры с непрерывным потоком экшен-сцен, которые держат зрителя в напряжении от самого начала и до конца. Кроме того, главные герои практически всегда за рулём и гоняют на оригинальных транспортных средствах.

Тем, кого в «Форсаже 10» слегка смущает примитивный сюжет, наверняка придётся по душе «Безумный Макс» со смысловой нагрузкой. Том Харди исполняет главную роль, а в кадре его идеально дополняет Шарлиз Терон – будущая злодейка в «Форсаже».

Видео доступно на YouTube-канале WB Russia. Права на видео принадлежат WB.

«Неудержимые» (2010)

Рейтинг IMDB: 6,4 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,9 из 10.
Рейтинг Okko — 7,3 из 10.

Власти США неофициально посылают в одну из стран Южной Америки группу наёмников для уничтожения местного диктатора. Никто не беспокоится о том, что они должны выжить. Главных героев отправляют фактически на верную гибель, но умелые солдаты найдут способ спастись.

В «Неудержимых» снялись звёзды боевиков Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Рэнди Кутюр, Дольф Лундгрен, в следующих частях каст пополнялся другими именитыми представителями жанра (Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер, Мэл Гибсон, Чак Норрис, Уэсли Снайпс, Харрисон Форд, Микки Рурк).

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Форсаж» после появления Дуэйна «Скалы» Джонсона в пятой части перестал быть боевиком только о гонках. Драк, взрывов, перестрелок, применения ракет, танков, авиации и прочей военной техники становится всё больше. Тренд на отход от истоков только усиливается с течением времени. Список персонажей, которых играют известные личности (Курт Рассел, Хелен Миррен, Бри Ларсон, Джон Сина, Шарлиз Терон, Джейсон Стэйтем, Джейсон Момоа и другие) тоже постоянно разрастается.

По сути, «Форсаж» превратился в аналог «Неудержимых» — зубодробительный боевик с множеством звёзд, которые работают в команде и выполняют определённую миссию, противостоя различным злодеям на своём пути. Десятая часть гоночной франшизы в этом плане не является исключением из правил.

«Ультиматум Борна» (2007)

Рейтинг IMDB: 8 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8 из 10.
Рейтинг Okko — 8,1 из 10.

Мэтт Дэймон снялся в четырёх фильмах о потерявшем память киллере ЦРУ Джейсоне Борне. Лучшей считается третья часть — «Ультиматум Борна». Отличительные черты «борнианы» — частая смена локаций, профессионально поставленные сцены рукопашного боя, перестрелки, погони на автомобилях. Всё это в избытке присутствует и в последних «Форсажах».

«Ультиматум Борна» переносит зрителя из Москвы (в столице России проходили съёмки второй части «Превосходство Борна», в том числе масштабная погоня на улицах города) в Париж, а затем в Турин, Лондон, Мадрид, Танжер и Нью-Йорк.

Фильм чрезвычайно динамичный. Особенно мощными получились сцены с убийством журналиста на переполненном реальными людьми вокзале Ватерлоо в Лондоне, продолжительным рукопашным боем в Танжере и автопогоней в Нью-Йорке. Причём снято это всё на порядок более реалистично, чем экшен в «Форсаже 10».

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Universal.

«007: Спектр» (2015)

Рейтинг IMDB: 6,8 из 10.
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,6 из 10.
Рейтинг Okko — 7,2 из 10.

Красивые девушки и роскошные автомобили – неотъемлемые атрибуты фильмов о британском суперагенте Джеймсе Бонде.

«007: Спектр» – не лучшая часть «бондианы» эпохи Дэниела Крэйга, но именно в ней главный герой очень часто управляет транспортными средствами. В частности, сбрасывает злодея с вертолёта и чудесным образом избегает авиакатастрофы после перехвата управления у пилота в Мехико, едва убегает от врага на Aston Martin DB10 в Риме, спасает девушку на самолёте в Австрийских Альпах, угоняет Aston Martin DB5 в концовке.

Из свежих фильмов о Бонде «Спектр» больше всего похож на «Форсаж 10». В том числе примитивным сюжетом, несмотря на то что злодея Эрнста Ставро Блофельда (главный враг Бонда по книгам Яна Флеминга) сыграл двукратный обладатель «Оскара» Кристоф Вальц.

Видео доступно на YouTube-канале SonyPicturesRU. Права на видео принадлежат MGM.

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