Вин Дизель и Дуэйн «Скала» Джонсон помирились ради семьи «Форсажа»

В 2021 году Дуэйн «Скала» Джонсон и Вин Дизель были в ссоре. Дизель при этом хотел помириться и вернуть Скалу во франшизу «Форсаж». Но Дуэйн тогда отказал. Совсем недавно он заявил, что они с Дизелем в итоге помирились — это произошло прошлым летом.

Прошлым летом мы с Вином оставили всё прошлое позади. Мы будем идти вперёд с нашим братством и решимостью, чтобы всегда заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим.

Universal Pictures сегодня официально объявила о возвращении Дуэйна Джонсона к роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Актёр сыграет в новой картине по вселенной, у которой пока нет официального названия — источники сообщают, что лента станет неким мостиком между «Форсажем 10» и «Форсажем 11».