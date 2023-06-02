Alan Wake 2 вдохновлён сериалом «Настоящий детектив» и фильмом «Семь»

Авторы мистического экшена Alan Wake 2 выпустили видео о создании игры. Они рассказали о Саге Андерсон, которая выступает вторым протагонистом. Она — агент ФБР, которая расследует серию ритуальных убийств. По словам разработчиков, во время работы над игрой они вдохновлялись культовым сериалом «Настоящий детектив» и нашумевшим триллером Дэвида Финчера «Семь».

Новая героиня отправится исследовать вымышленный город Брайт-Фоллс, который располагается на северо-западе от Тихого океана. Авторы тщательно изучили ту местность и её природу. По их словам, они досконально воссоздадут её в сиквеле. А город будет полностью открыт для свободного исследования.

Ролик о разработке Alan Wake 2

Видео доступно на YouTube-канале Remedy Entertainment. Права на видео принадлежат Remedy Entertainment.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра будет поддерживать русский язык.