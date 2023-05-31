Alan Wake 2 всегда был в планах, концепция игры постоянно менялась

Недавно издание GameSpot взяло интервью у творческого директора и сценариста студии Remedy Сэма Лейка. Он рассказал про Alan Wake 2, своих мыслях об игре и многом другом.
По словам Лейка, он никогда не сомневался, что Alan Wake 2 выйдет. Он хотел сделать эту игру, и она получилась достойной.
Никогда не было времени, когда я чувствовал, что этого не произойдёт. Когда ты работаешь над чем-то с намерением создать это, а потом понимаешь, что ничего не выходит, наверняка наступает разочарование. Но то, что произошло с Quantum Break, то, что произошло с Control, заключается в том, что идеи для них родились в ходе создания Alan Wake 2.
Также Лейк в очередной раз подтвердил, что Alan Wake 2 будет очень мрачной игрой. Сам Сэм рад, что именно таким получился проект, поскольку по ходу разработки идеи и вид игры менялись постоянно. Ему нравится конечная концепция и идея тайтла.
Мы работали над несколькими версиями Alan Wake 2. И то, что получилось в итоге, стало самой лучшей версией. Я так рад этому факту.
Вдобавок ко всему Лейк признался, что Alan Wake 2 для него определённо самый особенный проект, в который он вложил много сил. Также Сэм верит в успех проекта.
Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра будет поддерживать русский язык.
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