Фильм «Форсаж 10» выйдет в онлайне 9 июня
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«Форсаж 10» выйдет в онлайн-кинотеатрах уже через неделю — цифровой релиз состоится 9 июня. Об этом со ссылкой на Microsoft Store сообщило издание The Collider.
Между тем семейный боевик уже собрал в прокате более полумиллиарда долларов. При этом лента уступает в темпе «Форсажу 8» и «Форсажу 7».
Universal Pictures вчера официально объявила о возвращении Дуэйна Джонсона к роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Актёр сыграет в новой картине по вселенной, у которой пока нет официального названия — источники сообщают, что лента станет неким мостиком между «Форсажем 10» и «Форсажем 11».
Премьера безымянной картины с Дуэйном Джонсоном должна состояться в ближайшие несколько лет. Уже после неё зрители увидят «Форсаж 11».
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