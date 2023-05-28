Фильм «Форсаж 10» уже заработал более $ 500 млн

По итогам второго уикенда «Форсаж 10» преодолел отметку в $ 512 млн мировых сборов. Семейная картина с Вином Дизелем показывает отличные результаты, уступая по темпу разве что невероятно успешным «Форсажу 8» и «Форсажу 7».
Интересно, что лента в очередной раз демонстрирует довольно слабые показатели у себя дома — всего $ 113 млн в США. Это уже типичные показатели для номерных частей серии: например, тот же «Форсаж 7» в 2015 году собрал в стране $ 353 млн, уступив Китаю — $ 390 млн.
«Форсаж 10» — один из самых дорогих фильмов в истории: киностудии Universal Pictures пришлось выделить на его производство целых $ 340 млн из-за неожиданного ухода режиссёра Джастина Лина. Недавно вся гоночная сага о семье преодолела планку сборов в $ 7 млрд — для этого франшизе понадобилось почти 22 года.
- 28 мая 2023
-
23:23
-
23:01
-
18:47
-
18:01
-
17:33
-
17:24
-
16:36
-
16:04
-
15:35
-
15:04
-
14:40
-
13:57
-
13:24
-
12:57
-
12:26
- 27 мая 2023
-
22:14
-
20:31
-
18:40
-
18:08
-
17:32
-
17:05
-
16:33
-
16:11
-
15:58
-
15:32
-
14:58
-
14:57
-
14:33
-
14:03
-
13:27
-
12:59
-
12:28
- 26 мая 2023
-
22:35
-
22:21
-
22:06