Фильм «Форсаж 10» уже заработал более $ 500 млн

По итогам второго уикенда «Форсаж 10» преодолел отметку в $ 512 млн мировых сборов. Семейная картина с Вином Дизелем показывает отличные результаты, уступая по темпу разве что невероятно успешным «Форсажу 8» и «Форсажу 7».

Интересно, что лента в очередной раз демонстрирует довольно слабые показатели у себя дома — всего $ 113 млн в США. Это уже типичные показатели для номерных частей серии: например, тот же «Форсаж 7» в 2015 году собрал в стране $ 353 млн, уступив Китаю — $ 390 млн.

«Форсаж 10» — один из самых дорогих фильмов в истории: киностудии Universal Pictures пришлось выделить на его производство целых $ 340 млн из-за неожиданного ухода режиссёра Джастина Лина. Недавно вся гоночная сага о семье преодолела планку сборов в $ 7 млрд — для этого франшизе понадобилось почти 22 года.