В популярных расширениях Google Chrome нашли вредоносный код для замены ссылок и спама
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Компания Google обнаружила и удалила из Web Store несколько популярных расширений, содержащих опасный скрытый код — об этом сообщает TechSpot.
Выяснилось, что 32 приложения для браузера Google Chrome, которые скачали 75 млн раз, включали скрытую функцию. В результате расширения могли изменять результаты поиска, показывать нежелательную рекламу и рассылать спам-сообщения.
В число вредоносных вошли довольно известные расширения — Autoskip for YouTube, Soundboost и Crystal Ad block. Сейчас они уже удалены из Web Store, но всё ещё работают у тех пользователей, которые не стёрли их со своих ПК самостоятельно.
Ранее в поисковой строке магазина Google Play появилась реклама сторонних приложений. Разработчики никак не прокомментировали это событие.
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