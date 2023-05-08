В поисковом запросе Google Play появилась реклама приложений
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В сети обратили внимание, что в Google Play появилась реклама в поиске магазина приложений. Промо других игр появляется прямо в поисковой строке, однако если начать что-то вводить, она исчезает.
Реклама замечена в Google Play на территории США, Великобритании и Франции. Примечательно, что баннеры с рекламой располагаются выше четырёх последних запросов пользователя и поднимаются на самый верх, чтобы их было лучше видно.
Фото: 9to5google
Баннеры с рекламой появились в конце апреля. Тогда же Google Play получил обновление Google System Updates. Если у вас промо ещё не отображается, то, скорее всего, это случится позже, поскольку обновление распространяется постепенно.
В Google пока никак не комментировали появление рекламы в поиске Google Play.
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