В поисковом запросе Google Play появилась реклама приложений

В сети обратили внимание, что в Google Play появилась реклама в поиске магазина приложений. Промо других игр появляется прямо в поисковой строке, однако если начать что-то вводить, она исчезает.

Реклама замечена в Google Play на территории США, Великобритании и Франции. Примечательно, что баннеры с рекламой располагаются выше четырёх последних запросов пользователя и поднимаются на самый верх, чтобы их было лучше видно.

Фото: 9to5google

Баннеры с рекламой появились в конце апреля. Тогда же Google Play получил обновление Google System Updates. Если у вас промо ещё не отображается, то, скорее всего, это случится позже, поскольку обновление распространяется постепенно.

В Google пока никак не комментировали появление рекламы в поиске Google Play.