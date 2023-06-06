Apple выпустит сериал про победу Лионеля Месси на ЧМ-2022
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Apple анонсировала документальный сериал, посвящённый нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Шоу из четырёх эпизодов расскажет о победе знаменитого футболиста на чемпионате мира по футболу – 2022.
Сериал расскажет долгую историю неудачных попыток Месси завоевать Кубок мира с 2006 года вплоть до финальной стадии плей-офф в Катаре. Авторы планируют показать личность футболиста с другой стороны: в шоу будет множество небольших интервью с футболистом, с его товарищами по команде, тренерами, болельщиками и даже соперниками.
У безымянного документального сериала пока нет точной даты премьеры. Известно, что он выйдет эксклюзивно на Apple TV+, а почти весь материал для него был отснят ещё в декабре.
Напоминаем о важном достижении:
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