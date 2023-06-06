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Критики одновременно хвалят и ругают фильм «Флэш» с Эзрой Миллером

6 июня критики выпустили обзоры «Флэша» — нового фильма с Эзрой Миллером. Фильм должен дать толчок перезапуску киновселенной DC: Warner Bros., и продюсеры картины делают большую ставку на ленту.

Несмотря на восторженные первые отзывы первых журналистов, «Флэш» получил 58 баллов на агрегаторе Metacritic. Критики хвалят картину за графику, трогательные сцены и первую половину ленты, однако ругают за сумбурность второй половины, чрезмерное обилие самых разных камео и сравнивают с недавним «Человеком-пауком: Паутина вселенных» — не в пользу «Флэша».

Фото: Metacritic

Некоторые отрывки из обзоров критиков

Вместо того чтобы стать началом крутой новой франшизы, «Флэш» кажется последним словом в фильмах о мультивселенных.

Ранние отзывы о том, что это лучший супергеройский фильм, конечно, большое преувеличение, но на фоне недавних неудач DC он куда выше среднего.

Фильму не повезло выйти сразу после такого чистого удовольствия, как «Человек-паук: Паутина вселенных». Теперь его смесь клише о путешествиях во времени и нескольких версиях героев выглядит уже немного устаревшей и невыразительной.

С большим числом хороших парней и большим сердцем «Флэш» пишет любовное письмо прошлым фильмам DC, бегая по кругу и пытаясь заставить всё это работать.

Продолжительная демонстрация самого быстрого человека на Земле — приятное развлечение, даже если оно тратит больше времени на то, чтобы крутить колёса, чем изобретать их заново.

Мировая премьера «Флэша» состоится 16 июня, но официального проката ленты в России не будет.