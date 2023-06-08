Николас Кейдж пришёл на Summer Game Fest и рассказал о своём участии в Dead by Daylight

В рамках презентации Summer Game Fest 2023 студия Behaviour Interactive ещё раз представила Николаса Кейджа в игре Dead by Daylight. Актёр пришёл на выставку самостоятельно и показал первый трейлер с собой в главной роли.

Николас Кейдж на сцене

Трейлер Dead by Daylight с Николасом Кейджем

Видео доступно на YouTube-канале Thegameawards. Права на видео принадлежат The Game Awards.

Видео доступно на YouTube-канале Gamers Prey. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

Как признался актёр, в Dead by Daylight он играет некого Ника Кейджа, который пытается сняться в фильме и выжить. Артист ещё раз отметил, что он записывал для своего персонажа голос и абсолютно все звуки, которые слышат игроки. Сыграть за персонажа можно будет уже 25 июля.

Summer Game Fest называют важнейшей игровой презентацией лета 2023 года. Следить за ходом ивента в онлайн-режиме можно на YouTube или Twitch, а все главные анонсы и видеоролики «Чемпионат» собирает в отдельном материале. Следите за главными анонсами выставки вместе с нами.