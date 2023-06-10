Состав OG покинул саппорт — вместо него на ближайшем турнире сыграет Себ

Европейский клуб OG решился на изменения в составе по Dota 2 после неудачного выступления в летнем туре региональной лиги — коллектив не смог пройти на Bali Major 2023.

Основной ростер покинет российский саппорт Евгений Chu Макаров, который перейдёт на роль помощника тренера. Ранее он уже был главным наставником команды, но в марте решил переместиться на позицию игрока.

На ближайшем турнире Dreamleague S20, который стартует завтра, Макарова заменит легенда клуба Себастьян Ceb Дебс. Уже завершив карьеру после двух выигранных The International, он регулярно выступал за OG в роли замены — вместе с ним состав выиграл в том числе ESL One Stockholm Major.

Состав OG на Dreamleague Season 20:

Артём Yuragi Голубев

Божидар bzm Богданов

Дмитрий DM Дорохин

Себастьян Ceb Дебс

Томми Taiga Ле

Будет ли Ceb играть за OG на отборочных к The International и других турнирах, пока неизвестно. Параллельно французский киберспортсмен должен выступать за Old G во втором дивизионе Dota Pro Circuit.