Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер документального сериала «Спейси без маски» о карьере Кевина Спейси

Вышел трейлер документального сериала «Спейси без маски» о карьере Кевина Спейси
Аудио-версия:
Комментарии

26 апреля был опубликован дебютный трейлер документального сериала «Спейси без маски» — шоу расскажет о карьере и жизни двукратного обладателя «Оскара» Кевина Спейси. В ролике показали архивные видеозаписи и фотографии со звездой.

Видео доступно на YouTube-канале Channel 4. Права на видео принадлежат Channel Four Television Corporation.

Роль самого себя в сериале исполнил лично Кевин Спейси. Кроме различных фактов из биографии, в шоу вошли отрывки из интервью с участниками судебного процесса, которые обвиняли актёра в сексуальных домогательствах.

Напомним, ещё в середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. Впервые против звезды подали иск ещё в 2017 году.

Премьера «Спейси без маски» состоится 6 мая в стриминговом сервисе HBO Max.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фильма ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу — премьера 7 июня
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android